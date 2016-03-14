به گزارش خبرنگار مهر، جاسم محمدی فارسانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تقدیر و تشکر از مشارکت همه اقشار مردم لرستان در جشن نیکوکاری گفت: در جشن نیکوکاری امسال ۱۲۰ پایگاه ثابت و سیار در استان لرستان دایر شد.

وی افزود: به همین منظور این پایگاه‌ها برای جمع‌آوری کمک‌های مردم استان به نیازمندان در ایام نوروز دایر شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی لرستان اظهار داشت: در جشن نیکوکاری امسال، تاکنون بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۲۷۷ میلیون و ۸۴ هزار ریال کمک نقدی و

غیر نقدی ازسوی مردم خیر و نوع‎دوست لرستانی جمع‌آوری شده است.

محمدی فارسانی گفت: تفاوتی که امسال در هفته نیکوکاری مشهود بود، تفکیک زنگ نیکوکاری و جشن نیکوکاری و افتتاح پایگاه های نیکوکاری در سه روز مجزا بود، که علاوه بر ۱۲۰ پایگاه ثابت و سیار در استان، مدارس نیز کمک‌های دانش‌آموزان را جمع‌آوری کردند.

وی گفت: کمک های جمع آوری شده در مدارس در اختیار دانش آموزان نیازمند قرار خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: استقبال مردم از جشن نیکوکاری در شهرستان‌ها نسبت به سال‌های گذشته بهتر بوده است.

محمدی فارسانی با اشاره به اینکه از مبلغ جمع آوری شده بیش از ۴ میلیارد و ۳۹۴ میلیون ریال به صورت کالا و یک میلیارد و ۱۴۵ میلیون ریال نقدی بوده است، افزود: در مراکز نیکوکاری نیز بیش از ۴ میلیارد و ۱۵۸ میلیون ریال و بیش از ۵۷۸ میلیون و ۵۴۱ هزار ریال به صورت انتظامی از سوی خیرین پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان لرستان در پایان تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۵ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال به صورت نقد و کالا در استان جمع آوری شده که مشارکت مردم نسبت به امسال از رشد چشمگیری برخوردار بوده است.