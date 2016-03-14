تمهیدات ویژه امدادرسانی نوروزی خراسان رضوی تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی احمدی صبح دوشنبه در نشست خبری با اشاره به فعالیت ۴۵ پایگاه ثابت و سیار بین شهری در ایام نوروز گفت: یک فروند بالگرد جمعیت هلال احمر استان با همکاری یک فروند بالگرد دانشگاه علوم پزشکی مشهد و همچنین یک فروند بالگرد دانشگاه علوم پزشکی سبزوار آماده خدمت رسانی به حوادث جاده ای نوروزی هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی با اشاره به اینکه نوروز امسال با توجه به اتمام دهه فاطمیه دوم و شروع بهار با ولادت حضرت زهرا(س) سفرها به مشهد افزایش یابد، اظهار کرد: جمعیت هلال احمر مسئول کمیته امداد و نجات در ستاد تسهیلات سفر استان است.

اجرای طرح هلال بهشت

وی با اشاره به حضور معاونت های «امداد و نجات» و «جوانان» در طرح «هلال بهشت» افزود:‌ این طرح از ۲۵ اسفند ماه با حضور امدادگران و نجات گرانی که به صورت داوطلبانه حاضر به همکاری شده اند تا پایان تعطیلات نوروزی اجرا می شود.

احمدی بیان کرد: در پایگاه ثابت پنج نفر و در پایگاه های موقت چهار نفر و در پایگاه های سیار نیز سه نفر امدادگر و نجاتگر در ایام نوروز آماده خدمات رسانی هستند که در مجموع در هر روز ۲۰۰ نفر ساعت امداد را به مسافران نوروزی ارائه می دهند.

وی ابراز کرد: در مراسم سخنرانی مقام معظم رهبری در نخستین روز سال با همکاری اورژانس ۱۱۵ سه دستگاه آمبولانس و یک دستگاه مینی بوس آمبولانس به همراه ۱۵۰ نجاتگر وظیفه فراهم کردن مسایل ایمنی این مراسم را دارند.

5000 بسته اضطراری آماده سازی شد

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی از آماده سازی پنج هزار بسته اضطراری در شرایط سرما در راه های مواصلاتی خبر داد و گفت: ۱۵ ایستگاه کودک، هفت نمایشگاه امداد و نجات و توزیع ۱۰۰ هزار اقلام نقشه راه و کتاب قصه سفر سالم در این ایام راه اندازی می شود.

وی با اشاره به فعالیت داروخانه شبانه روزی هلال احمر در مشهد به عنوان تنها داروخانه شبانه روزی این جمعیت در سطح کشور تصریح کرد: سه درمانگاه جمعیت هلال احمر در مشهد، نیشابور و تربت حیدریه در این ایام به مسافران نوروزی رسانی لازم را دارند.

احمدی با اشاره به افتتاح شش شعبه جمعیت جوانان هلال احمر در شش شهرستان استان گفت: در حال حاضر ۲۲ شعبه جمعیت جوانان هلال احمر در سطح استان فعال است.

وی با بیان اینکه در حداکثر زمان رسیدن نیروهای هلال احمر به محل وقوع حادثه در حوادث شهری هشت دقیقه است، خاطرنشان کرد: این زمان در حوادث ترافیکی در راه های مواصلاتی بین ۱۲ تا ۱۵ دقیقه است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی ادامه داد: طبق استانداردها باید در هر ۳۰ کیلومتر یک پایگاه امداد و نجات هلال احمر وجود داشته باشد که خوشبختانه این شرایط در استان ما فراهم شده است.

حادثه دیدگان باید اطلاع رسانی صحیح داشته باشند

وی با اشاره به اینکه بزرگترین چالش ما در تاخیر رسیدن نیروهای جمعیت هلال احمر بر محل وقوع حادثه اینست که اکثر مسافران مکان دقیق حادثه را اطلاع ندارند، گفت: در راه های فرعی و روستایی نیز به دلیل اینکه پوشش صد درصد نداریم نیز امداد و نجات با تاخیر صورت می گیرد.

احمدی با اشاره به اینکه تاکنون ۸۶ درصد اعتبارات جمعیت هلال احمر استان در سال جاری تخصیص یافته است، تاکید کرد:‌ از کل مبلغ ۲۳ میلیارد و ۵۷۹ میلیون تومان این سازمان تاکنون ۲۰ میلیارد تومان آن تخصیص پیدا کرده است.

وی بودجه درآمدهای داخلی جمعیت هلال احمر استان در سال جاری را ۵ میلیارد و ۴۷۸ میلیون تومان عنوان و ابراز کرد: یکی از منابع درآمدی این جمعیت واکسیناسیون حجاج است که به دلیل قطع شدن سفرهای عمره این محل درآمدی کاهش یافته است.

احمدی ادامه داد: در بودجه تملک دارایی ها کمترین تخصیص به میزان یک میلیارد و ۲۵۶ میلیون تومان و به عبارتی ۴۵ درصد کل این محل درآمدی بوده است.

وی با بیان اینکه بودجه ۶۷۰ میلیون تومان تا پایان ماه صفر سال جاری به این سازمان از طرف معاونت زیارت استانداری در نظر گرفته شده بود، گفت: تاکنون ۵۰ درصد این بودجه تخصیص یافته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی بودجه طرح امداد و نجات نوروزی را نیز ۵۰۰ میلیون تومان دانست و گفت: این بودجه نسبت به سال گذشته تفاوتی نداشته است.