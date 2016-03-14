فروش اوراق سلف استاندارد موازی اوره پتروشیمی در یک ثانیه

به گزارش خبرنگار مهر، حامد سلطانی نژاد امروز در مراسم عرضه اوراق سلف استاندارد موازی اوره پتروشیمی پردیس، گفت: این اوراق به پشتوانه فعالیت تولیدی شرکت منتشر شده و اوراقی کم ریسک است، ضمن اینکه از نظر شرعی نیز بالاترین رتبه را دارد.

مدیر عامل بورس کالای ایران با بیان اینکه شرکت پتروشیمی پردیس از بزرگترین شرکت های تولیدکننده اوره در خاورمیانه و حتی در دنیاست، اظهارداشت: این شرکت به دنبال راه اندازی فاز سوم خط تولید اوره در سال آینده است. برای تامین مالی این خط، امروز ۱۵۰۰ میلیارد ریال اوراق سلف استاندارد عرضه شد و قرار است در دو ماه پس از این انتشار ۱۵۰۰ میلیارد ریال دیگر نیز منتشر شود.

وی گفت: از آنجایی که این اوراق ابزار مناسبی و دارای استانداردهای بین المللی است، می توان آن را به ثبت رساند، همچنین مذاکراتی با بورس های بین المللی برای استفاده از آن در سطح بین الملل داشته ایم.

مدیر بازارگردانی و فروش تامین سرمایه امین نیز به تقاضای حدود ۱۰ برابری معادل ۱۴ هزار میلیارد ریال برای اوراق سلف اوره پتروشیمی پردیس در مقابل عرضه ۱۵۰۰ میلیارد ریالی آن اشاره کرد و افزود: امروز عرضه این اوراق برای تأمین منابع لازم برای تکمیل پروژه فاز سوم شرکت پتروشیمی پردیس از طریق بورس کالا انجام شد و فقط در یک ثانیه اول کل اوراق عرضه شده به فروش رسید.

اسماعیل بینایی، دلیل تقاضای بالای این اوراق و اوراق سلف ذوب آهن را، مدل تامین مالی آنها اعلام کرد و افزود: اوراق ذوب آهن و پتروشیمی پردیس دارای بازارگردان است و از همین رو نقدشوندگی بالایی داشته و ریسکی برای خریداران آن به همراه ندارد؛ بنابراین، خرید این مدل اوراق در دستور کار بازار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه به دلیل تقاضای بالا، بسیاری از متقاضیان اوراق سلف پتروشیمی پردیس در مرحله نخست موفق به خریداری آن نشدند، نوید داد: به احتمال زیاد در سه ماهه ابتدایی سال آینده شاهد عرضه مرحله دوم این اوراق در بورس کالا باشیم.

همچنین علی سنگینیان مدیرعامل تامین سرمایه امین نیز در این مراسم گفت: سود این اوراق ۲۲ درصد روز شمار و بازدهی اوراق در سررسید ۲۳ تا ۲۴ درصد خواهد بود. در پایان دوره، خریدار می تواند نسبت به تحویل فیزیکی یا تسویه نقدی با توجه به قیمت دارایی پایه در سررسید و بر اساس قیمت، برای فروش تبعی یا خرید تبعی اقدام کند.

به گفته وی، تامین مالی صنعت پتروشمی از طریق بورس کالا در شرایط کنونی یکی از راه های قابل دسترس و آسان برای شرکت های پتروشیمی است.

اوراق سلف اوره پردیس به دلیل نقدشوندگی بالا و ریسک کم با تقاضای ۱۰ برابری نسبت به عرضه مواجه شد و فقط در یک ثانیه در بورس کالا به فروش رفت.