پهلوان زاده: شطرنج را به سطح اول جهان می رسانیم

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون شطرنج که امروز دوشنبه در محل هتل ورزش برگزار شد، مهرداد پهلوان زاده که با کسب اکثریت آراء به عنوان رئیس چهار سال آینده این فدراسیون انتخاب شد، با حضور در جمع خبرنگاران در مورد عمده برنامه های خود برای سالهای آتی توضیح داد.

وی ضمن ابراز رضایت از روند برگزاری مجمع، اظهارداشت: مجمع خوبی برگزار شد، همه در فضایی سالم برنامه های خود را اعلام کردند و در نهایت اکثر اعضای مجمع برای مدیریت چهارسال آینده شطرنج به من اعتماد کردند. از این بابت از آنها تشکر می کنم.

وی که سالها فعالیت و همکاری به عنوان داور بین المللی و دبیر فدراسیون شطرنج را در کارنامه دارد، با تاکید بر اینکه برنامه های خود را به صورت مدون و کامل ارائه کرده است، گفت: همه استانهای ما توانایی های فعالیت های زیادی دارند. در حال حاضر ۲ هزار مربی در سراسر کشور داریم که کارت مربی گری لازم را دارند. در مجموع با پتانسیل موجود، روزهای روشنی را برای شطرنج پیش بینی می کنم.

رئیس جدید فدراسیون شطرنج در مورد اینکه در پایان رای گیری و از میان ۵ کاندیدا، ۳ نفر هیچ رای نگرفتند و در نهایت وی در رقابت با مداحی صاحب کسب اکثریت آراء شد، گفت: به هر حال اعضای مجمع نسبت به کاندیداها و سوابق و توانایی های آنها شناخت لازم را داشتند و بر اساس همین شناخت به من اعتماد کردند. البته آقای مداحی هم رای کمی نگرفت. ایشان ۳-۴ رای کمتر از من آوردند و این نشان دهنده جایگاه خوب وی بر مجمع انتخاباتی است.

پهلوان زاده با یادآوری اینکه شطرنج طی یک سال و نیم گذشت با سرپرست اداره می شد، خاطرنشان کرد: این شرایط مدیریتی و اینکه طی این مدت خیلی از افراد به دنبال کارهای انتخاباتی و تبلیغی بودند، شکافی را میان اعضای جامعه شطرنج ایجاد کرده است. باید کاری کنیم این شکاف از بین برود. علاوه بر این ایجاد همدلی میان اعضای جامعه شطرنج و رونق بیشتر به مسابقات را جزء اولویت های کاری خود قرار داده ام.

رئیس فدراسیون شطرنج با اشاره به برخی اخبارها و خبرهایی که پیش از برگزاری مجمع انتخاباتی بر علیه وی منتشر شده بود، ادامه داد: البته من به هیچ یک از این خبرها و صحبت ها پاسخ ندادم تا همه چیز یکطرفه پیش برود. خیلی ها می گفتند اعضای مجمع طوری چیده شده است که به نفع پهلوان زاده باشد در حالی که من هیچ دخالتی در این زمینه نداشتم. آقای سجادی به عنوان رئیس مجمع برای همه شناخته شده است و همه از اینکه وی اجازه نمی دهد کاری برخلاف روال پیش برود، آگاهی دارند. برهمین اساس کوچکترین دخالتی در چیدمان اعضای مجمع نداشتم.

مهرداد پهلوان زاده در پایان با استفاده از این تعبیر که حکایت شطرنج مثل چاه نفتی است که به نان شبش محتاج است، گفت: شطرنج دقیقاً روی چاه نفت قرار گرفته اما هنوز نتوانسته است از این چاه بهره برداری کند. ما ۲ هزار مربی داریم که اگر از آنها استفاده کنیم و به حرکت دربیاوریمشان، درآمدهای زیادی به دست خواهیم آورد. درکل طوری کار می کنیم که به معنای واقعی جذب اسپانسر و حمایت از آن معنا بگیرد و بتوانیم با درآمدزایی بهتر شطرنج را به سطح اول جهان برسانیم.