به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندی امروز دوشنبه در حاشیه نشست جمع‌بندی عملکرد سالانه سازمان بنادر و دریانوردی گفت: امروز عملکرد سال ۱۳۹۴ و برنامه‌های سال ۱۳۹۵ سازمان بنادر و دریانوردی مرور شد. اقدامات خوبی در سال جاری صورت گرفت به طوری‌ که دولت حدود ۵۰۰ میلیارد تومان در بنادر کشور سرمایه‌گذاری جدید کرد و بخش خصوصی نیز به میزان ۲۷۰۰ میلیارد تومان در بنادر کشور سرمایه گذاری کرد.

وی، بنادر ایران را جزو فعال‌ترین سایت‌های اقتصادی کشور خواند و افزود: موفق شدیم ۴۰۰ میلیون دلار از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای توسعه بنادر کشور استفاده کنیم و با توجه به تاکیداتی که در توسعه سواحل مکران وجود دارد ساخت بندر چابهار با سرعت زیادی در حال انجام است که امیدواریم سال آینده ظرفیت تخلیه و بارگیری ۲.۵ میلیون تنی این بندر به ۸.۵ میلیون تن افزایش پیدا کند.

آخوندی با اشاره به دو توافق انجام شده با هندی‌ها برای سرمایه‌گذاری در بندر چابهار، گفت: حجم یکی از این سرمایه‌گذاری‌ها ۸۵ میلیون دلار و میزان سرمایه‌گذاری دیگر ۱۵۰ میلیون دلار است. امیدواریم با اتفاقاتی که رخ می‌دهد، بنادر ایران به تدریج وارد صحنه رقابت بین‌المللی شوند.

وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه خدمات‌دهی به مسافران نوروزی گفت: ۱۱۱ شناور با ظرفیتی حدود ۷ هزار و ۵۰۰ صندلی آماده ارائه خدمت به مسافران نوروزی هستند. برای اولین از چابهار به عمان کشتی مسافری راه‌اندازی شد و بنادر شمال و جنوب کشور در بخش مسافری این آمادگی را برای خدمات رسانی دارند.

وی ادامه داد: برآورد آن است که امسال حدود ۱۸ میلیون نفر مسافر دریایی داشته باشیم که بخش عمده مسافران در نوروز جابه‌جا می‌شوند.