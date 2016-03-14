۱۵ کوهنورد حادثه دیده در کوه های هزار مسجد نجات یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بهمن آبادی صبح دوشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه سامانه تلفنی ۱۱۲ «ندای امداد» در تمامی نقاط استان امدادرسانی دارد، اظهار کرد: شامگاه یکشنبه ۱۵ کوهنورد در کوه های هزار مسجد دچار حادثه شدند که در کمتر از ۱۱ ساعت این گروه توسط نیروهای جمعیت هلال احمر و اورژانس نجات یافتند.

وی با اشاره به اینکه ۴۵ پایگاه این جمعیت در ایام نوروز ظرفیت اسکان ۱۰ خانوار را در شرایط بحرانی دارند، خاطرنشان کرد:‌ به دلیل کوهستانی بودن تفرجگاه اخلمد جمعیت جوانان هلال احمر استان در این مسیر یک پایگاه ثابت در طول سال دارد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی با بیان اینکه بحث پشتیبانی حوادث جاده ای به جمعیت هلال احمر واگذار شده است، تصریح کرد: نجات مصدومان در حوادث بر عهده نیروهای جمعیت هلال احمر و انتقال آن ها وظیفه اورژانس است که به دلیل آنکه در حوادث اغلب بیشتر از دو نفر مصدوم دارد انتقال برخی از مصدومان را نیز نیروهای این جمعیت انجام می دهند.

فعالیت ۷۵۰ کانون جوانان جمعیت هلال احمر در استان

در ادامه این نشست معاون جوانان جمعیت هلال احمر خراسان رضوی با اشاره به فعالیت ۷۵۰ کانون جوانان جمعیت هلال احمر در سطح شهرها و روستاهای استان گفت: ۵۴ کانون روستایی، ۱۰ کانون طلاب، ۵۰۰ کانون دانش آموزی از جمله کانون های جوانان جمعیت هلال احمر استان هستند.

اسماعیل شاه بیگی با بیان اینکه ۱۵ ایستگاه دوستدار کودک اقلام و ملزومات نقاشی را به کودکان در ایام عید نوروز ارائه می دهد، خاطرنشان کرد: در نوروز ۹۴، ۱۴ هزار نقاشی در عید نوروز توسط کودکان کشیده شد که از این لحاظ عنوان برتر را در سطح کشور از آن خو د کردیم.

وی از برگزاری چند جشنواره از جمله جشنواره خاطره گویی و قصه گویی در ایام نوروز توسط معاونت جوانان جمعیت هلال احمر استان خبر داد.