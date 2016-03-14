هند خط ریلی چابهار به هرات را می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «طلوع»، مقامات وزارت رفاه عمومی و نیز مقامات تحارت و صنایع افغانستان اعلام کردند: هند با ساخت خط ریلی قصد دارد بندر چابهار ایران را به هرات افغانستان وصل کند.

مسئولان وزارت رفاه عمومی افغانستان می‌گویند: گفتگوهای سه کشور هند، ایران و افغانستان برای ساخت این راه آهن، آغاز شده‌است. این راه آهن هرات را به بندر چابهار متصل می کند.

«مهدی روحانی» سخنگوی وزارت رفاه اجتماعی اظهار کرد: هند آمادگی خود را برای ساخت راه آهن از بندر چابهار تا هرات اعلام کرده است و این اقدام موثری در جهت اتصال هرات افغانستان به بندر چابهار در ایران است.

اتاق‌ تجارت و صنایع از ساخت خط آهن در بندر چابهار استقبال کرد و از دولت افغانستان خواست که تفاهم‌نامه سه‌جانبه چابهار را هر چه زودتر امضا کند.

«توفیق داوری» معاون مالی و اداری اتاق‌ تجارت و صنایع گفت: اتاق‌ تجارت و صنایع افغانستان از پیشرفت‌ کار ساخت بندر چابهار استقبال می‌کند و ساخت هر چه زودتر این بندر را به سود افغانستان می‌ داند.

«مسافر قوقندی» سخنگوی وزارت تجارت و صنایع درباره امضای تفاهم‌نامه سه‌ جانبه گفت: دولت افغانستان آمادگی دارد که تفاهم‌نامه ساخت بندر چابهار هرچه زودتر نهایی شود. کشورهای مشمول این تفاهم‌نامه نیز علاقمند هستند که این سند هر چه زودتر نهایی شود و کار ساخت آن ادامه یابد.

لازم به ذکر است افغانستان به تازگی ساخت راه آهن را در کشور تجربه می‌کند. با توجه به نیاز افغانستان به راه آهن و با توجه به اهمیت راه آهن در جهان، گفته می‌شود که دولت در تلاش است شبکه‌ راه آهن این کشور را به شبکه راه‌ آهن جهانی متصل کند.

«عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در ماههای پیش به ایران سفر کرد و با مقامات کشورمان در تهران دیدار و گفتگو کرد. وی همچنین از بندر چابهار نیز دیدن کرد. هند در تلاش است با ساخت راه آهن بندر چابهار را به هرات در افغانستان متصل کند تا بتواند راه متبادلی برای کریدور اقتصادی چین و پاکستان را بوجود آورد و از نفوذ بیشتر چین در منطقه جلوگیری نماید.