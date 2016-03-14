هلال احمر به کمک محرومان شتافت/برپایی خیمه های دینی در طرح نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فضلیانی صبح دوشنبه در نشست خبری از استقرار پزشکان و پیراپزشکان داوطلب در طرح امداد نوروزی جمعیت هلال احمر خراسان رضوی خبر داد و گفت: در این طرح ۳۷ پزشک و ۳۳ پیراپزشک به مصدومان جاده ای نوروزی امدادرسانی می کنند.

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر خراسان رضوی اشاره ای به طرح «نیابت» داشت و بیان کرد: دیدار و تکریم خانواده های شهدا، سالمندان و ارائه خدمات بهداشتی و رفاهی از جمله فعالیت های این طرح است که با مشارکت ۲۲۵ نفر از داوطلبان صورت می پذیرد.

وی با اشاره به توزیع سبدهای غذایی و پوشاک و هدایای نوروزی در طرح «فرشتگان» با مشارکت خیران و حمایت از اقشار آسیب پذیر گفت: در این طرح در چند روز گذشته ۱۲۰ سبد غذایی با هزینه بالغ بر ۹۶ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال در بین اقشار آسیب پذیر توزیع شده است.

فعالیت خیمه های مشاوره دینی در طرح امداد نوروزی

در ادامه این نشست مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر خراسان رضوی با اشاره به مهم ترین شاخص های نظارتی دفاتر ولی فقیه در این جمعیت در طرح نوروزی، گفت: راه اندازی خیمه های نماز در کلیه کمپ ها و پایگاه های جوانان از جمله فعالیت های این نهاد است.

حجت الاسلام اسدالله اسدی تصریح کرد: گاهی مسایل شرعی هم از جوانان جمعیت هلال احمر پرسیده می شود که امسال بحث خیمه های مشاوره دینی با ماهیت دینی مورد توجه بوده که این خیمه ها در طرح نوروزی فعال شده است.

وی با اشاره به استفاده کانون های طلاب خاطرنشان کرد:‌ در حوادث و سوانح یکی از مواردی که باید به آن توجه داشت بحث خدمت رسانی معنوی است چرا که فرد آسیب دیده به لحاظ روحی دچار صدمه شده است که کانون های طلاب جوان و دوره دیده در شرایط خاص در طرح های نوروزی با حضورشان ارتباط معنوی را با آسیب دیدگان برقرار می کنند.

مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت:‌ در پایگاه های بین شهری در لحظه تحویل سال یک حرکت معنوی داشته باشیم و دعای تحویل سال و زیارت عاشورا امدادگران در پایگاه ها هستند از فضای معنوی استفاده ببرند.