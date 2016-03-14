به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید منتظر المهدی در آخرین جلسه سخنگوی ناجا با خبرنگاران با اشاره به عملکرد پلیس های تخصصی ناجا گفت: دو رویداد مهم در پیش رو داریم.

وی افزود: چهارشنبه آخر سال باید فرصتی برای بیشتر در کنار هم بودن، باشد. مطالعات ما نشان می دهد رفتار جوانان ما بیش از پیش بر اساس اخلاق مندی سوق داشته است و امیدواریم امسال هم هیچ نشانی از هنجارهای لجام گسیخته نداشته باشیم.

وی گفت: انتظار مردم از پلیس در برخورد با هنجارشکنان برخورد قانونی با آنها است از این رو هنجارشکنان در چهارشنبه آخر سال در صورت دستگیری تمام تعطیلات خود را در بازداشتگاه به سر خواهند برد.

افزایش ۱۳۲ درصدی دستگیرشدگان در رابطه با توزیع مواد محترقه

وی گفت: ۷ هزار کیلوگرم مواد محترقه توسط پلیس کشف شده و افزایش ۱۳۲ درصدی دستگیرشدگان در رابطه با توزیع مواد محترقه را داشته ایم. ۱۳۰۴ نفر دستگیر شده اند که این تعداد تولید کننده و فروشنده بوده اند.

منتظرالمهدی درباره طرح های نوروزی پلیس نیز گفت: طرح های نوروری از ۲۵ اسفند تا پایان تعطیلات ادامه دارد و برای آسایش و ایمنی مردم ۳۰ فروند بالگرد در نظر گرفته شده است.

وی گفت: ۲ هزار چادر پلیس در جای جای کشور ایجاد می شود که ۴۰۰ چادر آن در تهران است.

سخنگوی ناجا ادامه اداد: شعار امسال پلیس به پشتوانه موارد علمی، تعیین شده است و سه مولفه دارد پلیس و مردم که ارتباط پلیس و مردم را به یک ارتباط ارگانیک تعبیر می کند. پلیس سعی دارد با اعتمادزایی، جلب مشارکت حداکثری مردم را داشته باشد که حاصل آن کاهش هزینه های انتظامی است.

وی گفت: نظم و قانونمندی دو مولفه شعار پلیس است و مولفه آخر شعار امسال، نشاط بهاری است.

وی گفت: ارتباط خوب پلیس و مردم نتیجه ای جز نشاط ندارد که امیدواریم این اتفاق مبارک را در بهار ۹۵ داشته باشیم.

منتظرالمهدی با توصیه به شهروندان گفت: امیدواریم شهروندان با قانون مداری تعطیلات خوبی را رقم بزنند.

بیشترین تصادفات منتج به فوت در شعاع ۳۰ کیلومتری شهرها رخ داده است

وی درباره پلیس راهور گفت: کاهش ۳.۱ درصدی تلفات جاده ای و ۱۰ درصدی تلفات جاده ای در نوروز ۹۴ نسبت به ۹۳ را داشته ایم بیشترین واژگونی خودروها را در فروردین امسال داشتیم که امیدواریم این رقم در سال ۹۵ کاهش پیدا کند.

وی در بخش دیگری از ارائه گزارش خود گفت: بیشترین ساعات تصادفات در ساعت ۱۴ تا ۱۸ اتفاق افتاده و بیشترین تصادفات منتج به فوت در شعاع ۳۰ کیلومتری شهرها رخ داده است و ناشی از خستگی و خواب آلودگی بوده است.

وی با بیان اینکه امسال ۵ هزار گواهینامه باطل شده است، گفت: عدم فاصله طولی و عدم توجه به جلو بیش از ۳۲ درصد تصادفات را منجر شده است و ۲۱.۱ تخطی از سرعت مطمئنه بوده است.

وی درباره پلیس آگاهی نیز گفت: روند رو به افزایش سرقت را داشتیم که با تشکیل قرارگاه سرقت افزایش سرقت را کنترل کردیم ۵۲ درصد سرقت ها، سرقت های خورد است و امنیت روانی جامعه را به خظر می اندازد. بیشترین کشفیات آگاهی درباره سرقت خودرو بوده و ۹۵ درصد سرقت خودروها در پایتخت کشف شده اند.

توصیه پلیس به شهروندان در ایام عید همسایه بانی است

وی با بیان اینکه ۵ و نیم درصد کاهش سرقت در کشور داشته ایم، گفت: توصیه پلیس به شهروندان در ایام عید همسایه بانی است و اینکه در زمان ترک منرل خانه خود را به همسایه های خود بسپارید.

سردار منتظرالمهدی با هشدار به خانواده ها برای عدم نگهداری پول نقد و اشیای گران قیمت و طلا در خانه ها گفت: جا دارد شهروندان از صندوق امانات بانک ها بیشتر استفاده کنند.

وی درباره پلیس مبارزه با مواد مخدر هم گفت: افزایش کشفیات پلیس مبارزه با مواد مخدر یکی از اتفاقات خیلی خوب در پلیس مبارزه با مواد مخدر است که شامل مواد مخدر صنعتی و سنتی و انواع پیش‌سازها است که ۱۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی به همکاری خوب پلیس مبارزه با مواد مخدر و شهرداری در جمع آوری معتادان متجاهر اشاره کرد و گفت: ۱۲۰ هزار نفر دستگیر و ۵ هرار نفر از معتادان در کمپ ها نگهداری می شوند.

وی گفت: باید کاری کرد که یک جوان با یک شکست عاطفی به سمت مواد مخدر نرود و تمام تلاشمان را به پیشگیری از مصرف مواد در بین جوانان معطوف کنیم.

۳۵درصد مرزهای آبی و ۷۵ درصد مرزهای خشکی با استفاده از ابزار و ادوات الکترونیکی کنترل می شود

منتظر المهدی اظهار داشت: در حوزه مرزبانی هشت هزار و ۷۵۵ کیلومتر مرز داریم که ۷ هزار و ۵۰۰ کیلومتر توسط مرزبانی کنترل می شود. ۳۵درصد مرزهای آبی و ۷۵ درصد مرزهای خشکی با استفاده از ابزار و ادوات الکترونیکی کنترل می شود از این روز افزایش ۶۰ درصدی کشف سلاح قاچاق و افزایش ماموریت ها و کاهش ۴۲ درصدی شهدا در نیروی انتظامی داشته ایم.

منتظر المهدی به تجهیز ناوگان خودرویی پلیس اشاره کرد و گفت: این اتفاق باعث افزایش ۸۰ درصدی توان موتوری پلیس در حوزه مرزها شده است.

به گفته وی، بیش از ۳۰ هزار خودرو از سوی پلیس امنیت تذکر دریافت کرده اند و گاهی متوقف شده اند همچنین بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار گذرنامه صادر شده و در روزهای پایانی سال با افزایش ساعت کاری در حال خدمت ترسانی هستند.

دستگیری ۱۱۰ نفر از عناصر ضد انقلاب و ۱۷۵ شرور

دستگیری ۱۱۰ نفر از عناصر ضد انقلاب در غرب و دستگیری ۱۷۵ نفر از اشرار در مرزهای شرقی نیز جزو فعالیت های پلیس امنیت در سال گذشته بود.

وی برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل ناجا و بالا بردن امادگی جسمانی نیروهای پلیس نیز گفت برگزاری جلسات استاندارد سازی برای ۵۰ هزار نفر از پرسنل ناجا را از جمله برنامه های ناجا برای توانمندسازی پرسنل ناجا در سال ۹۴ اعلام کرد

وی به افزایش ۹۳ درصدی جرایم سایبری اشاره کرد و گفت: ۸۳ درصد جرایم را مردان و ۱۷ درصد جرایم اینترنتی توسط زنان به ثبت رسیده است.

برداشت های غیرمجاز از حساب کاربران و انتشار عکس های خصوصی، بیشترین جرایم

وی افتتاح پلیس ۱۱۰ فتا که به صورت آنلاین به مردم خدمت رسانی می کند را جزو برنامه های مهم پلیس فتا برشمرد و گفت: بیشترین جرایم ثبت شده برداشت های غیرمجاز از حساب کاربران و انتشار عکس های خصوصی در فضای مجازی است.

وی گفت: بیش از ۴۰۰ و ۳۰ هزار پیام به مرکز ۱۹۷ ارسال شد که ۵۰ درصد انتقاد بوده است که ۳۰ درصد تقدیر و ۶ درصد شکایت از پلیس بوده است بیشترین پلیس ها در حوزه وظیفه عمومی و پلیس راهور بوده است.

سخنگوی ناجا افزود: کمیسیون های متعددی درباره ثبت شکایت ها انجام شده است و تعدادی از پرسنل که شکایت داشته اند تنزل درجه داشته یا توبیخ شده اند و برخی هم ممانعت از همکاری داشته اند و از نیروی انتظامی اخراج شده اند.

معاون اجتماعی ناجا در ادامه خاطرنشان کرد: بیش از ۲۱ میلیون تماس با پلیس ۱۱۰ برقرار شده که بیشتر آن مربوط به سرقت نزاع و جمع اوری معتادان بوده است.

وی درباره فعالیت های پلیس اینترپل نیز گفت: بیشترین جرایم در حوزه جرایم اقتصادی بوده و ردیابی مجرمان فراری در کشورهای هم پیمان صورت گرفته است که پلیس اینترپل کارنامه درخشانی از فعالیت هایش را ثبت کرده است.

منتظرالمهدی به حضور ماموران پلیس در مجامع فرهنگی و اجتماعی گفت: حضور پررنگ پلیس در برنامه های فرهنگی و اجتماعی و برپایی نمایشگاه های تخصصی پلیس نشان از توانمندی پلیس در جلب مشارکت های مردمی و اعتمادسازی در بین شهروندان دارد.

سخنگوی ناجا درباره کاهش ۵ و نیم درصدی سرقت و ۲ درصدی قتل و ۸۰ درصدی حوادث و سوانح حاصل تلاش پیشگیرانه همکارانم در حوزه پلیس پیشگیری است که قابل ستایش است.