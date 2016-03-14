مجلس آینده اشکالات قانون انتخابات را برطرف کند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شوهانی نماینده مردم ایلام در مجلس در جلسه علنی امروز و در نطق میان دستور با اشاره به اظهارات ناطقان میان دستور که در صحبت‌های خود به مشکلاتی مانند خرید و فروش رأی یا مهندسی انتخابات در حوزه‌های انتخابیه خود اشاره می‌کردند، گفت: چرا در چهار سال گذشته که فرصت کافی داشتیم، برای رفع این معضلات و خلاءهای قانونی، تدبیری نیندیشید؟

وی تاکید کرد: مجلس آینده برای شفاف‌سازی قانون انتخابات و جلوگیری از پول‌های کثیف به انتخابات تدبیر جدی کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با بیان اینکه با اشاره به روند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس در شورای نگهبان، گفت: برای شورای نگهبان این امکان فراهم نیست که در فرصت اندک به پرونده 12 هزار داوطلب رسیدگی کند و این مسئله را حقوقدانان شورای نگهبان نیز مورد تاکید قرار دادند.

شوهانی گفت: تحقیقات محلی بی‌پایه و اساس و کذب، ریشه بسیاری از مشکلات بوده است؛ لازم است مجلس آینده ایرادات قانون انتخابات را به دقت بررسی و برطرف کند.

وی در بخش دیگری از نطق خود با بیان اینکه از عملکرد خود در چهار سال گذشته مخصوصا در موضوع برجام پیشمان نیستم، اظهار داشت: معتقدم برجام در چارچوب منافع ملی تصویب شد.

شوهانی در همین رابطه با اشاره به تائید صلاحیت خود از سوی مراجع چهارگانه استعلامی، مدعی شد که رد صلاحیت وی به دلیل نظرات سیاسی او بوده است.