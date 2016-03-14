رشد ۵۳۶ درصدی بازدهی تجمیعی سهام یک هلدینگ بورسی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سلیمانی امیری گفت: شرکت سرمایه گذاری غدیر به عنوان یک هلدینگ چندرشته ای فعال در بازار سرمایه، در حالی به مجمع می رود که قیمت سهام این شرکت طی ۵ سال گذشته از بازدهی تجمیعی ۵۳۶ درصدی برخوردار بوده، این درحالی است که شاخص کل در این بازه زمانی از بازدهی ۲۴۴ درصدی برخوردار بوده است.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری این شرکت در سهام شرکت ها طی یک سال گذشته از رشد ۴۱ درصدی برخوردار بوده است، به افزایش قیمت تمام شده شرکتهای این هلدینگ چند رشته ای از ۵۲ هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال به ۷۳ هزار و ۷۷۲ میلیارد ریال از سال ۹۳ تا سال ۹۴ اشاره کرد.

مدیرعامل سرمایه گذاری غدیر با بیان افزایش ۲۴۵ درصدی ارزش دارایی های این هلدینگ چند رشته ای در ۵ سال گذشته، یاد آورشد: دارایی های این مجموعه در سال ۹۰ از ۳۵ هزار میلیارد ریال در سال ۹۴ به ۱۲۲ هزار و ۳۴۴ میلیارد ریال افزایش یافته است. طی یک سال گذشته، ارزش دارایی های این هلدینگ از ۱۰۱ هزار و ۲۹۹ میلیارد ریال به ۱۲۲ هزار و ۳۴۴ میلیارد ریال افزایش یافته است.

سلیمانی بیشترین سهم پروژه های در دست اجرای این مجموعه را مربوط به صنعت نفت، گاز و پتروشیمی عنوان کرد و گفت: همچنین ۲۴ درصد از سرمایه گذاری های این شرکت در حوزه صنعت و معدن، ۲۴ درصد در حوزه برق و انرژی، ۳ درصد در حوزه ساختمان و یک درصد در حوزه سیمان صورت گرفته است.

وی در اشاره به روند تحولات سرمایه ثبت شده غدیر، بر افزایش ۲۸۴ درصدی سرمایه این شرکت در ۵ سال اخیر تاکید کرد، به گونه ای که سرمایه این شرکت در سال ۹۰ با ۱۲هزار میلیارد ریال در پایان سال مالی ۹۴ به ۴۶ هزار و ۸۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

سلیمانی در اشاره به ترکیب در آمدهای حاصل از سرمایه گذاری، گفت: طی ۵ ساله گذشته بیشترین در آمد این شرکت از محل فروش سرمایه گذاری ها مربوط به سال ۹۳ بوده که از رقم ۲۲ هزار و ۹۵۶ میلیارد ریالی برخوردار بوده است و کمترین آن نیز مربوط به سال مالی ۹۴ با رغم ۷۶ میلیارد ریال بود.

وی تصریح کرد: این درحالی است که درآمد حاصل از سود سهام طی ۵ سال گذشته از روندی منظم برخوردار بوده است و از ۹ هزار و ۷۷۴ میلیارد ریال به ۲۳ هزار و ۳۹۲ میلیارد ریال افزایش یافته است.