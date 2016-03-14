۵۵۰ کیلومتر از راههای روستایی مازندران بصورت مشارکتی آسفالت شد

به گزارش خبرنگار مهر، جان الله عبدی پیش از ظهر دوشنبه در همایش دهیاران استان در بابلسر با تقدیر از تلاش دهیاران در عرصه خدمت‌رسانی به روستاییان، حضور آنان را در حوزه‌های مختلف چشمگیر دانست و گفت: تعامل دهیاران با شوراها و ایجاد فضاهای عمرانی و فرهنگی مؤثر بوده است.

وی بیان داشت: علیرغم مشکلات اعتباری در سال جاری، تلاش دهیاران خوب بوده و در عرصه خدمت به مردم در روستاها موفق عمل کرده‌اند و با مشارکت دهیاران در سطح اجرای پروژه‌های عمرانی رتبه برتر را در کشور کسب و پروژه‌های زیادی را بهره‌برداری کردیم.

عبدی عنوان کرد: با تلاش دهیاران و مشارکت روستاییان ۵۵۰ کیلومتر در بحث آسفالت راه اقدام شد و علیرغم مشکلات این میزان راه آسفالت شده است.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری مازندران با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در بخش بهبود آب و طرح هادی گفت: دهیاران در اجرای طرح‌های هادی ۲۰۰ روستا با بنیاد مسکن مشارکت کردند و این رتبه خوبی است.

وی از همکاری و تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی برای رفع نیازمندی‌های روستاها قدردانی کرد و گفت: آنچه دغدغه ما و دولت بوده درزمینهٔ اقتصاد مقاومتی است تا ماندگاری جمعیت را در روستاها داشته باشیم.

وی بیان داشت: تأکید استاندار این است در طرح‌های مشارکتی در بخش اشتغال و اقتصاد مقاومتی فعال شویم تا طرح‌ها را شناسایی و معرفی کنیم.

وی خواستار جذب اعتبار از سوی دهیاران شد و بر لزوم اجرای طرح‌های اقتصادی در حوزه صنایع تبدیلی، گردشگری، دام‌پروری و غیره شد و گفت: گردشگری مهم‌ترین استعداد روستاهای استان است که باید مدنظر قرار گیرد.

وی از تشکیل کمیته‌ای برای اجرای طرح‌های اقتصادی در حوزه روستایی برای رونق اقتصادی و افزایش درآمد خانوارهای روستایی خبر داد.

عبدی گفت: جهاد کشاورزی، گردشگری، کار و رفاه، صندوق کارآفرینی و صنایع و معادن در کمیته اقتصادی روستایی عضویت دارند.