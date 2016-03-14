نباید از تجربه کفاشیان به راحتی گذشت/ معادلات انتخابات تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سمندر با ابراز تعجب از تحولات ساعات پایانی ثبت نام کاندیداهای ریاست فدراسیون فوتبال، اظهار داشت: هیچ کس تصور بروز چنین وضعیتی را نداشت و با این اوصاف حساسیت نتیجه انتخابات افزایش می یابد.

سمندر، انصراف علی کفاشیان از انتخابات را حرکتی تاثیرگذار دانست و تصریح کرد: در حالی که بحث ها درخصوص دریافت مجوز از دولت برای تداوم مدیریت ایشان در صورت پیروزی در انتخابات، بالا گرفته بود، به یک دفعه خبر عدم حضور رئیس فعلی فدراسیون فوتبال در این انتخابات منتشر شد و معادلات را تغییر داد.

وی با بیان اینکه چاره ای جز امیدواری نسبت به آینده نیست، افزود: باید منتظر ارایه برنامه از سوی کاندیداها باشیم و با انتخابی درست، نقشه راه فوتبال کشور در بلند مدت را ترسیم کنیم.

مدیرعامل باشگاه گسترش فولاد تبریز ماموریت اصلی مدیریت آینده فدراسیون فوتبال را تلاش برای ارتقای جایگاه فوتبال ایران در عرصه بین المللی قلمداد کرد و گفت: کسب کرسی های تاثیر گذار در AFC نقشی تعیین کننده در پیشبرد برنامه های توسعه فوتبال کشور دارد و به عقیده من این موضوع باید بیش از سایر برنامه ها مدنظر قرار گیرد.

غلامرضا سمندر، در پاسخ به پیش بینی روند انتخابات و حمایت احتمالی اش از کاندیدای خاص، عنوان داشت: همانگونه که گفته شد، در ابتدا باید برنامه کاندیدا مشخص شود و براساس آن اقدام به ارزیابی و تصمیم گیری کرد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: با توجه به عملکرد قابل قبول هشت ساله کفاشیان در اعتلای فوتبال ایران و کسب مقام بهترین فدراسیون فوتبال آسیا و با در نظر داشتن پست نائب رئیسی وی در AFC، از این موضوع می توان بعنوان یکی از نقاط قوت مدیریت فوتبال کشور استفاده کرد، زیرا که تسلط کامل بر رویدادهای داخلی ورزش کشور و همچنین تجربه و ارتباطات مدیریتی چندین ساله کفاشیان با فیفا وAFC سرمایه ای ارزشمند به شمار می آید و نباید براحتی از کنار آن گذشت.

سمندر، توجه به مشکلات باشگاه های خصوصی و اجرایی کردن حقوق قانونی بخش خصوصی در فوتبال حرفه ای کشور را یکی از معیارهای خود در بررسی برنامه کاندیداهای انتخابات فدراسیون فوتبال برشمرد و اظهار داشت: در طول فعالیت هشت ساله باشگاه گسترش فولاد تبریز هموار شاهد تضییع حقوق‌مان بوده ایم و طبیعتا توجه به این موضوع از طرف فدراسیون فوتبال برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است.

مدیرعامل باشگاه گسترش فولاد تبریز همگامی و پرهیز از ایجاد تنش های توان فرسا را عامل موفقیت مدیریت آتی فدراسیون فوتبال ابراز داشت و اضافه کرد: ذات فوتبال هیجان و رویدادهای غیر قابل پیش بینی است، از این رو ایجاد ثبات و آرامش در این عرصه بسیار دشوار است ولی با رفتار حرفه ای و قانون مداری می توان پیش رفت.