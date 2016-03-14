به گزارش خبرگزاری مهر، مبلغ ۱۰۸ ميليون يورو از مبلغ ۴۸۰ میلیون دلار مربوط به بانک صنعت و معدن و مابقی متعلق به بانک‌هاي ديگر كشورمان از جمله بانک‌هاي ملت و تجارت است.

براساس اعلام بانک مرکزی، سوئيفت برقرار است و هيچ مشكل و مانعي براي بازكردن ال سي از طريق سوئيفت وجود ندارد.

بانک تجارتی ايران و اروپا كه يک بانك آلمانی با سابقه بيش از ۴۰ سال فعاليت است و نقش فعالی در تعاملات مالي بين المللي كشورمان داشته، از اواسط ماه ژانويه امسال كه تحريم‌های بين المللی توسط اتحاديه اروپا و بانک مركزي آلمان برداشته شد، رسما از همكاري بانكي بين المللي با بانک‌های ايرانی استقبال كرده و پس از اجرايي شدن برجام، مبادرت به برقراري روابط كارگزاري و مبادلات مالي از طريق سوئيفت كرده است.