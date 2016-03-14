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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۳۴

از طریق بانک تجارتی ایران و اروپا ؛

بانک‌های ایرانی ۴۸۰ میلیون دلار گشایش اعتبار کردند

بانک‌های ایرانی ۴۸۰ میلیون دلار گشایش اعتبار کردند

با گذشت ۵۰ روز از اجرايی شدن برجام، بانک‌های ايرانی از طريق بانک تجارتی ايران و اروپا افزون بر مبلغ ۴۸۰ ميليون يورو اعتبار گشايش كردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مبلغ ۱۰۸ ميليون يورو از مبلغ ۴۸۰ میلیون دلار مربوط به بانک صنعت و معدن و مابقی متعلق به بانک‌هاي ديگر كشورمان از جمله بانک‌هاي ملت و تجارت است.

براساس اعلام بانک مرکزی، سوئيفت برقرار است و هيچ مشكل و مانعي براي بازكردن ال سي از طريق سوئيفت وجود ندارد.

بانک تجارتی ايران و اروپا كه يک بانك آلمانی با سابقه بيش از ۴۰ سال فعاليت است و نقش فعالی در تعاملات مالي بين المللي كشورمان داشته، از اواسط ماه ژانويه امسال كه تحريم‌های بين المللی توسط اتحاديه اروپا و بانک مركزي آلمان برداشته شد، رسما از همكاري بانكي بين المللي با بانک‌های ايرانی استقبال كرده و پس از اجرايي شدن برجام، مبادرت به برقراري روابط كارگزاري و مبادلات مالي از طريق سوئيفت كرده است.

 

کد مطلب 3579969

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