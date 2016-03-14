هوای مازندران بارانی می شود

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:: بر اساس تجزیه‌وتحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی وضعیت جوی استان از امروز تا اواسط روز سه‌شنبه به دلیل شکل‌گیری جریانات جنوبی، افزایش نسبی دما و در ارتفاعات وزش باد گرم نسبتاً شدید را در پی خواهد داشت.

وی اظهار داشت: همچنین از بعدازظهر سه‌شنبه با شمالی شدن تدریجی جریانات، از سمت غرب استان بارندگی و وزش باد (برخی مناطق شدید) شروع‌شده و به‌تدریج به مناطق مرکزی و شرقی استان گسترش می‌یابد.

وی ادامه داد: روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه هوای استان غالباً ابری و بارانی، وزش باد، کاهش دما و در ارتفاعات با بارش باران و برف همراه بوده و دریای خزر نیز مواج پیش‌بینی می‌شود.

داداشی در ادامه افزود: با توجه به اینکه بارش طی چهارشنبه‌شب و روز پنجشنبه از مقدار بیشتری برخوردار بوده لذا طی این مدت احتمال آب‌گرفتگی در برخی مناطق دور از انتظار نیست.

به گفته وی، ضمناً از اواسط روز جمعه به‌تدریج از مقدار ناپایداری و ابرناکی در استان کاسته خواهد بود.