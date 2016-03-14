۴۰۰ نفر نیکوکار حامی طرح محسنین در دامغان هستند

محمد قوسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۴۸ میلیون و ۷۱۲ هزار و ۹۷۵ریال حامیان طرح محسنین در شهرستان دامغان به این طرح کمک مالی داشتند.

وی سرانه طرح محسنین در دامغان را ۱۸۸هزار و ۱۱۹ریال ذکر کرد و افزود: ۶۸ نفر در این شهرستان تحت حمایت طرح شفا قرار دارند که ۳۵۲نفر حامی از آنان حمایت مالی دارند.

پرداخت ۱۴۸فقره وام قرض الحسنه به مدد جویان تحت پوشش دامغانی

مدیرکمیته امداد امام خمینی (ره) دامغان تصریح کرد: ۴۱۵میلیون و ۷۴هزار و ۲۱ریال حامیان طرح شفا در شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون با سرانه هر نفر ۱۱۷هزار و ۹۱۹ریال کمک مالی به افراد تحت پوشش داشتند.

قوسی با اشاره به پرداخت ۱۴۸ فقره وام قرض الحسنه به مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره دامغان خبر داد و افزود: این تعداد وام در قالب کارگشایی مددجویان در بخش اشتغال، درمان، حوادث، تحصیل، تعمیرات ساختمان و ازدواج به مدد جویان تحت پوشش پرداخت شد.

وی اضافه کرد: همچنین طی یازده ماهه نخست سال جاری سه میلیارد و ۵۸۷میلیون ریال در قالب ودیعه مسکن توسط این نهاد به افراد واجد شرایط پرداخت شده است.

جمع آوری کمک های مردمی با ۱۸۲۰۰ صندوق صدقات

مدیرکمیته امداد امام خمینی (ره) دامغان از اهداء جهیزیه و کمک هزینه ازدواج در قالب هدیه ازدواج خبر داد و اظهار داشت: ۱۱۷ مورد جهیزیه و کمک هزینه ازدواج با هزینه اعتباری دو میلیارد و ۱۸۲میلیون و ۵۰۰ هزار ریال توسط خیرین و کمک های این نهاد تامین شده است.

قوسی از وجود هجده هزار و ۲۰۰عدد صندوق صدقات در شهرستان دامغان خبر داد و افزود: از این تعداد هفده هزار و ۳۳۵ عدد صندوق کوچک، ۱۸۷ عدد صندوق متوسط و ۶۷۸ عدد صندوق بزرگ است.

وی گفت: هفت میلیارد و ۷۹۳ میلیون ریال از ابتدای سال جاری تاکنون شهروندان دامغانی صدقه دادند.

مدیرکمیته امداد امام خمینی (ره) دامغان همچنین از پرداخت چهار میلیارد و ۸۳۷ میلیون و ۱۵۱هزار و ۳۹۷ریال زکات در قالب فطریه عام و سادات، سهم فقرا و سهم پروژه طی یازده ماهه نخست سال جاری در شهرستان خبرداد.

سه هزارو ۱۵۵نفر در شهرستان دامغان شامل یک هزارو ۷۱۱ نفر در قالب مدد جویان عادی، طرح شهید رجایی و خانواده های زندانیان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند.