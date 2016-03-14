۲۳ هزار عدد مواد محترقه در چالوس کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا قدیمی ظهر دوشنبه در نشست خبری از اقدام پلیس این شهرستان در کشف مواد محترقه خبر داد و گفت: در روزهای پایانی سال، ۳۲ هزار ۶۵۰ انواع محترقه در چالوس کشف‌شده است.

وی در خصوص چهارشنبه‌سوری و خطرات ناشی از این مراسم گفت: گفت: پلیس مخالف شادی نیست اما برهم زدگان نظم و انضباط اجتماعی بشدت برخورد خواهیم کرد و از خانواده‌ها می‌خواهیم تا نسبت به خطرات چهارشنبه آخر سال، هشدارهای پلیس را جدی بگیرند.

فرمانده انتظامی چالوس در ادامه با اشاره به تمهیدات نوروزی پلیس چالوس عنوان داشت: سه قرارگاه اصلی نوروزی و سه قرارگاه فرعی در سطح شهرستان چالوس در ایام نوروز مستقر خواهد شد.

وی همچنین از تمهیدات ویژه پلیس راهور برای ترخیص خودروهای توقیفی به جهت خدمت‌رسانی بهتر به مردم خبر داد و با اشاره اجرای طرح برخورد با قلیان سراها در طول شش‌ماهه اخیر در چالوس عنوان داشت: در این مدت شش طرح اجراشده که دو هزار و ۲۵ قلیان کشف و ۲۰ واحد صنفی ارائه‌کننده قلیان پلمپ شده است.

وی همچنین از اجرای صدور ۵۸۴ مورد اخطار پلمپ از سوی پلیس در چالوس خبر داد و عنوان داشت: ۱۴۵ واحد صنفی غیر مجوز در سال ۹۴ پلمپ شده است.

وی همچنین از افزایش شش درصدی اعمال قانون توسط پلیس راهور چالوس خبر داد و گفت:آمار فوتی در سال ۹۴ با کاهش ۵۵ درصدی مواجه بوده است و به تعداد سه مورد فوتی تصادفات شهری رسیده است.

وی همچنین با اشاره به عملکرد آگاهی چالوس گفت: آگاهی چالوس در سطح استان به‌عنوان مقام نخست در بین آگاهی‌ها را کسب کرده و در سال ۹۴ توانسته ۹۶ درصد از جرائم را کشف کند.