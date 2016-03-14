«ننه دلاور و فرزندانش» مهمانان نوروزی تئاتر شهر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش تراژیکمدی «ننه دلاور و فرزندانش» نوشته برتولت برشت با ترجمه دلارا نوشین و به کارگردانی امیر دژاکام از ۸ فروردین ماه در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر راس ساعت ۱۹:۳۰ به صحنه می رود.

از ۲۲ اسفند ماه نیز پیش فروش بلیت این نمایش آغاز شده است. امیر دژاکام در اجرای این اثر نگاهی تراژیک کمدی به این نمایشنامه شناخته شده برتولت برشت دارد. این نسخه از ترجمه نمایشنامه که توسط دلارا نوشین صورت گرفته، تفاوت هایی با نسخه های قدیمی موجود داشته و ایرادات معنایی و نیز نواقص دراماتیک آن رفع و اصلاح شده است. سرودهای متن نیز توسط محمد وفایی ترجمه و تنظیم شده اند.

مه لقا باقری، امیر کربلایی زاده، حسین محب اهری، مرتضی رستمی، حمید فلاحی، علی محمد رادمنش، حسین شهبازی، هدیه آزاده، ابوالفضل جمشیدی، آزاده نوبهار، محمد رحیمی، محمود صفری، شبنم ابریشمی، لیلا حقانی، مسیح رحمتی، سنا رضایی، صادق ملکی، مجید رسام، حامد پور محمد، عارف عباسی، عاطفه بدیعی، مرثین واثقی، سامان میرحسینی بازیگران «ننه دلاور و فرزندانش» هستند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از حرکت نگاری: بهزاد جاودان فرد، طراح صحنه: بابک کچه چیان، طراح لباس: سارا قلی زاده، طراح گریم: علی گودینی، طراح گرافیک: محمد وفایی، طراح ویدئو آرت: حسین صمیمی، طراح نور: شاهین رحمانعلی، عکاس: میترا رحیمی جعفری، آیدا دژاکام، آهنگساز: میرامیر میری،، سرپرست: حمید رضا یوسفی، نوازندگان: مهدی امین لاری: خواننده، گیتار، حمید رضا یوسفی: پرکاشن، شهاب‌الدین افتخاری: کاخن، امیر حسین مختاری: قانون، علی شیرازی: عود، آواز، محمد جواد عبدالهادیان: تار، امیر حسین علی رضایی: پیانو، کنترباس، فریبا مهرپور: ویلن، اشکان یاوری: درامز، پردیس پیراهش: کرال، نازنین صداقت: کرال، مهناز غمخوار: آواز کلاسیک، دستیاران کارگردان: آیدا دژاکام، الهام صحت، حسین شهبازی، مدیر تولید: ابوالفضل جمشیدی، منشی صحنه: افشین غیاثی، مدیر صحنه: عارف عباسی.

این اثر نمایشی از ۸ فروردین ماه ساعت ۱۹:۳۰ در تالار چهارسو میزبان علاقه مندان تئاتر است.