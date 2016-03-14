به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نامورمطلق معاون صنایع‌دستی کشور در نشست خبری که صبح امروز ۲۴ اسفندماه در سالن فجر سازمان میراث فرهنگی برگزار شد، نوروز را پیوند میان انسان با طبیعت و هویت دانست و افزود: در دورانی که با بحران‌های محیط زیستی روبه‌رو هستیم و از هویت خود فاصله گرفته‌ایم، نوروز می‌تواند ما را با این دو آشتی دهد.

وی همچنین بیان کرد: انسان پست مدرن، در جستجوی آیین‌ها و بازگشت به هویت خود است به همین خاطر، آیین نوروز در ایران می‌تواند به یک قابلیت در جذب گردشگری جهانی تبدیل شود و توجه به صنایع دستی یکی از موارد مهم در پرداختن به فرهنگ و هویت خود است.

نامورمطلق به برگزاری ۵۵۰ بازارچه در سراسر ایران اشاره کرد و گفت: همزمان با نوروز قرار است بیش از ۵۵۰ بازارچه در سراسر ایران آغاز به کار کند و امسال با یک رشد قابل توجه در تعداد غرفه‌های نوروزی روبرو هستیم. این مسئله گردش مالی خوبی برای هنرمندان ایجاد می‌کند تا آنجا که میزان فروش هنرمندان در نوروز ۹۴ برابر با ۲۵ میلیارد تومان بود. امیدواریم امسال هم گردش مالی خوبی در بازارچه‌های نوروزی وجود داشته باشد تا هم برای هنرمندان موجب درآمدزایی بیشتر شود و هم مردم را با فرهنگ و آداب و رسوم و صنایع دستی مناطق مختلف ایران آشنا کند.

کارگاه‌های صنایع دستی میزبان گردشگران

معاون صنایع دستی همچنین به برخی برنامه‌های ترویجی همزمان با نوروز اشاره و بیان کرد: در هر کدام از بازارچه‌های صنایع دستی قرار است یک غرفه به آشنایی مردم با فرآورده‌های دستی و فرهنگسازی در این زمینه اختصاص پیدا کند. همچنین قرار است همزمان با تعطیلات نوروز، برنامه «کارگاه‌گردی» داشته باشیم. تاکنون بیش از ۸۰۰ کارگاه صنایع دستی در سراسر ایران اعلام آمادگی کرده‌اند که می‌توانند میزبان گردشگران نوروزی در تعطیلات باشند.

به گفته نامورمطلق، اعطای نشان ملی یکی دیگر از اقدامات مثبت معاونت صنایع دستی در سال ۹۴ بود تا آنجا که بیش از هزار و ۱۰۰ اثر توانستند نشان ملی دریافت کنند و با این کار امکان تولید انبوه برایشان فراهم شود و مواد اولیه با قیمت کمتر و آسان‌تر در اختیارشان قرار بگیرد.

معاون صنایع دستی همچنین بیان کرد: در سال ۹۴، ۹ اثر ما نامزد دریافت جایزه برتر صنایع دستی در سطح جهان شدند که از این میان ۲ اثر که در زمینه سفال و رودوزی بودند، به عنوان آثار برتر جهانی در زمینه صنایع دستی انتخاب شدند. همچنین اصفهان و تبریز به عنوان شهر فرش و شهر جهانی صنایع دستی معرفی شدند.

احتمال میزبانی ایران برای نشست ۵ قاره

معاون صنایع دستی از برگزاری دو نشست مهم جهانی همزمان با سال ۹۵ خبر داد و گفت: غدا هیجاوی رئیس شورای جهانی صنایع دستی در منطقه آسیا-اقیانوسیه به ایران آمده و معتقد بود فعالیت ایران ظرف یکی دو سال اخیر به اندازه فعالیت این کشور طی ۱۰ سال گذشته بوده است، تا آنجا که احتمال دارد نشست آسیا-اقیانوسیه و همچنین نشست ۵ قاره در ایران برگزار شود.

نامور مطلق به فعالیت‌های معاونت صنایع‌دستی در زمینه تولید اشاره و بیان کرد: ما قرار است هر سال یکی از حوزه‌ها را به‌عنوان حوزه سال انتخاب کنیم. سال پیش به نساجی سنتی اختصاص پیدا کرده بود و موتور حرکت در این زمینه به راه افتاد، تا آنجا که توانستیم ۲۰ دستگاه را مدل‌سازی و نصب کنیم. امروز شهر یزد به شهری فعال در زمینه نساجی سنتی تبدیل شده است. سال ۹۵ را هم قرار است به سنگ‌های قیمتی اختصاص دهیم؛ چرا که این سنگ‌ها گردش مالی خوبی دارند و ما می‌خواهیم از این گردش مالی بهره ببریم.

سفر رئیس جمهور به فرانسه صرفا سیاسی نبود

وی به سفر رئیس‌جمهور به پاریس اشاره کرد و افزود: سالی که گذشت سفر رئیس‌جمهور به کشور فرانسه صرفا یک سفر سیاسی نبود، بلکه هیاتی از معاونت صنایع دستی با ایشان همراه شده بود تا معرف فرهنگ و هنر و صنایع دستی ایران باشد. سال ۹۵ قرار است همزمان با سفر رئیس‌جمهور به اتریش باز هم فاخرترین صنایع دستی ایران در این کشور اروپایی معرفی شود و به نمایش درآید.

نامورمطلق با اشاره به رونق فروش الکترونیک در سال ۹۴ گفت: شکوفایی تجارت الکترونیک یکی از مهمترین اتفاقات در سال ۹۴ بود، تا آنجا که ما از صفر به ۱۷۰ فروشگاه الکترونیک رسیدیم. همچنین توانستیم ۱۰ بازارچه دائم را در استان‌ها و شهرهای مختلف راه‌اندازی کنیم. راه‌اندازی انجمن صادرکنندگان صنایع دستی هم یکی دیگر از اتفاقات خوب در سال ۹۴ بود که امیدوارم دستاوردهای خوبی برای ما و برای صادرات صنایع دستی ما داشته باشد.

معاون صنایع دستی همچنین به تلاش بیشتر برای جلوگیری از قاچاق کالا اشاره و بیان کرد: ما گشت‌های مشترکی با همکاری ستاد مبارزه با کالای قاچاق در بازار صنایع دستی داشته‌ایم تا جلوی ورود و همچنین فروش صنایع دستی غیرایرانی را بگیریم. همچنین موفق به اعطای نشان اعتماد به برخی فروشگاه‌های صنایع دستی شده‌ایم تا مردم از قیمت آنچه می‌خرند و همچنین ایرانی‌بودنش مطمئن باشند.

وی به بودجه سال ۹۵ اشاره کرد و افزود: ۳۰ میلیارد تومان به ما اختصاص داده شده، ۲۰ میلیارد تومان هم از اعتبارات هزینه‌ای در اختیار ما قرار گرفته؛ گرچه این مبلغ برای معاونتی چون صنایع دستی کم است، اما نشانه توجه به این معاونت است.

مانع کم شدن هنرمندان بیمه‌شده، شده‌ایم

نامورمطلق در ارتباط با بیمه هنرمندان گفت: ما به موفقیت چندانی در این زمینه دست پیدا نکرده‌ایم، اما جلوی اتفاقات منفی و معکوس را هم گرفته‌ایم، به این معنی که نتوانسته‌ایم هنرمندی را به لیست بیمه‌شدگان بیفزاییم، اما مانع کم شدن تعداد هنرمندانی شده‌ایم که پیش از این جزو بیمه‌شدگان بوده‌اند. از سوی دیگر نمی‌توانیم افراد بالای ۵۰ سال را بیمه کنیم، چرا که باید حق بیمه تمام سال‌هایی که بیمه پرداخت نکرده‌اند را بپردازیم و این مسئله برای ما امکان‌پذیر نیست.

معاون صنایع دستی در ارتباط با حراجی‌ها گفت: ما آیین‌نامه حراجی را آماده کرده‌ایم و امید می‌رود سال ۹۵ حراجی خوب و بزرگی در زمینه صنایع دستی داشته باشیم. همچنین قرار است در جشنواره فیلم فجر حضور پیدا کنیم.

بازارچه‌های صنایع دستی همچنان رایگان است

پویا محمودیان مدیرکل صادرات صنایع دستی نیز در بخشی از این نشست خبری، در ارتباط با بازارچه‌های صنایع دستی گفت: قرار است بازارچه‌هایی که سال گذشته به صورت رایگان در اختیار هنرمندان قرار گرفته بود، امسال هم به همان روال سابق و به طور رایگان در اختیار صنعتگران و هنرمندان قرار گیرد. همچنین قرار است از رشته‌های در حال منسوخ شدن و هنرمندان آسیب‌پذیر تنها اجاره غرفه گرفته شود و این افراد هزینه‌های مازاد را دریافت نکنند.

وی در ادامه و در پاسخ به اینکه آیا امسال در غرفه‌های صنایع دستی سوغات شهرهای مختلف و مواد خوراکی نیز به فروش می‌رسد یا نه، گفت: مقرر شده تا نوروز ۹۵ فقط صنایع دستی شهرهای مختلف در داخل بازارچه ارائه شود.