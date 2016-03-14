اتحادیه اروپا و آمریکا لیبی را به اعمال تحریم تهدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استاندارد، وزرای امورخارجه آمریکا، ایتالیا،فرانسه، آلمان، انگلیس و «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اعلام این نظر اعلام کردند: یک اتحاد سیاسی علیه لیبی می تواند منجر به اعمال تحریم علیه آنها شود.

آنها همچنین تاکید کردند که مقامات لیبی باید از هیچ اقدامی برای تشکیل دولت واحد در این کشور فروگذار نکنند در غیر این صورت طبعا این امر در صحنه بین الملل متوجه آنها خواهد شد.

در حالی که 5 سال از شورش های داخلی در لیبی می گذرد اما همچنان این کشور با تداوم درگیری دست و پنجه نرم می کند.