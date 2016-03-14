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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۵۱

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان خبر داد:

حوادث جاده ای در گلستان ۵مصدوم و یک کشته برجای گذاشت

حوادث جاده ای در گلستان ۵مصدوم و یک کشته برجای گذاشت

گرگان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان از دو حادثه در محورهای مواصلاتی استان خبر داد که در اثر آن یک نفر کشته و پنج مصدوم راهی بیمارستان شدند.

 حسین احمدی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در اولین حادثه که حدود ساعت پنج صبح یکشنبه در محور پارک ملی گلستان رخ داد، یک دستگاه تریلی ۱۸ چرخ که به سمت استان خراسان شالی حرکت می کرد با یک دستگاه وانت مزدا دو کابین که به سمت استان گلستان در حرکت بود، برخورد کرد.

او در رابطه با وضعیت سرنشینان حاضر در خودرو اظهار کرد: در این حادثه از سه سرنشین مزدا وانت، دو تن مصدوم و توسط اورژانس و هلال‌احمر خراسان شمالی و دهکده توریستی تنگراه به بیمارستان محمد رسول‌الله (ص) کلاله منتقل‌شدند. یکی دیگر از سرنشینان جوان خودرو مزدا که در این حادثه جان باخته بود، نیز توسط هلال‌احمر تنگراه رهاسازی و سپس به سردخانه منتقل‌شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان به یکی دیگر از حوادث جاده ای نیز اشاره کرد و گفت: در محدوده پارک جنگلی گالیکش یک دستگاه خودرو پاترول که از استان سمنان به سمت گالیکش حرکت می کرد، به دلیل لغزنده بودن جاده و عدم کنترل وسیله نقلیه به ته دره سقوط کرد.

احمدی خاطرنشان کرد: پس از گزارش این حادثه، نیروهای هلال‌احمر و اورژانس شهرستان گالیکش بلافاصله برای امدادرسانی در این محل حاضر و سه مصدوم این حادثه را به بیمارستان مینودشت منتقل کردند.

وی در پایان از هم استانی ها خواست تا به دلیل شرایط جوی و ترافیک راه ها، با امکانات لازم و سرعت مطمئنه حرکت کنند و در صورت وقوع حادثه با شماره ۱۴۷ تماس بگیرند.

کد مطلب 3579990

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