نامه ۱۵۳ نماینده به رئیس جمهور/ دولت دید اشرافی را کنار بگذارد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی محمدحسن آصفری در تذکری به رئیس جمهور گفت: حقوق کارگران نادیده گرفته شده و ماه ها است که کارگران استان اراک حقوق خود را دریافت نکرده اند و مجبورند در اعتراض به این روند در خیابان‌ها تجمع کنند.

نماینده مردم اراک افزود: جندین ماه است بیماری های دامی در شهرستان اراک همه گیر شده و چندین هزار راس دام از بین رفته است، اما حتی کسی از استان برای بررسی وضعیت دامداران به شهرستان ها سفر نکرده است.

وی با انتقاد از حقوق ناچیز کارگران آلومینیوم سازی گفت: کارفرما مستقیما با این کارگران قرارداد نمی بندد و واسطه ها این کار را انجام می دهند.

در ادامه حجت الاسلام مرتضی حسینی نماینده مردم قزوین در تذکر شفاهی ابتدا از ملت ایران که علی رغم رکود و تورم پای صندوق های رأی حاضر شدند، تشکر کرد و گفت: از وعده ۱۰۰ روزه دولت هزار روز گذشته است، رئیس جمهور قول داد بعد از برجام مشکلات حل شود. برجام هم انجام شد، اما مشکلات حل نشد.

نماینده مردم قزوین با بیان اینکه دولت طعم فقر را نچشیده است گفت: بعضی از کارگران بعد از ۱۰ سال اخراج می شوند و ۷ ماه حقوق دریافت نکرده اند و کارگران ساختمانی نیز با فقر دست و پنجه نرم می کنند

حسینی از دولت خواست دید اشرافی را عوض کرده و دید انقلابی پیدا کند.

حسن‌پور نیز با انتقاد از عملکرد سازمان مدیریت و برنامه گفت: ۱۵۰ نماینده در نامه ای به رئیس جمهور از عدم تخصیص قیر رایگان انتقاد کردند.

وی ادامه داد: طبق قانون بودجه دولت باید قیر رایگان در اختیار شهرها و روستاها قرار می داد تا راه های روستایی اصلاح شود، اما این کار انجام نشده است.