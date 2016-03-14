باغ کتاب از بزرگترین کتابفروشی جهان در نیویورک هم بزرگتر است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری محمود صلاحی، رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران با موضوع «تشریح مهمترین اقدامات این سازمان در سال ۱۳۹۴ و اعلام برخی از برنامه‌ها و رویکردهای اصلی آن در سال ۱۳۹۵»، پیش از ظهر امروز دوشنبه ۲۴ اسفند ماه در محل این سازمان در تهران برگزار شد.

صلاحی در ابتدای این کنفرانس مطبوعاتی با اشاره به انتشار کتابچه‌ای در شرح جزئیات برنامه‌های سازمان متبوعش در سال ۹۴ در اواخر فروردین سال ۱۳۹۵، ارتباط رسانه‌ها را با سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در سالی که گذشت، نسبتاً خوب ارزیابی کرد و در عین حال گفت: البته این میزان همکاری، هنوز مطلوب ما نیست و امیدواریم ارتباط رسانه‌ها با سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در سال آینده بهتر از اینها باشد.

وی در ادامه اهم برنامه‌های شاخص سازمان متبوعش را در سال ۱۳۹۴ در بخش‌های مختلف اعلام کرد و از جمله در بخش کتاب گفت: در سال جاری تعداد ۲۸۵ کتابخانه شهرداری تهران به ۸۲ کتابخانه سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، الحاق شد و در حال حاضر تعداد کتابخانه‌های زیر نظر این سازمان به ۳۶۷ باب رسیده است.

صلاحی همچنین با اشاره به روند آماده‌سازی پروژه باغ کتاب تهران در اراضی عباس‌آباد، گفت: بزرگترین فروشگاه کتاب جهان که در حال حاضر در نیویورک وجود دارد، ۱۴ هزار مترمربع فضای فروشگاهی دارد اما با راه‌اندازی باغ کتاب، این رکورد شکسته خواهد شد و باغ کتاب از این فروشگاه هم معظم‌تر خواهد بود.

به گفته رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، مجموعه باغ کتاب هم یک فروشگاه کتاب برای تمامی اقشار و سنین به ویژه کودکان و نوجوانان است و هم در آن فعالیت‌های فرهنگی و هنری مرتبط با کتاب، اجرا و ارائه می‌شود؛ از قبیل بازی‌های کودکانه در ارتباط با کتاب، فعالیت سالن تئاتر با نمایش‌های مرتبط با موضوع کتابخوانی و افزایش سرانه مطالعه و همچنین تالار علم که مشتمل بر چهار سالن اجتماعات است و در آن استادان دانشگاه می‌توانند کارگاه‌های آموزشی خود را برای دانشجویانشان با موضوع کتاب برگزار کنند.

صلاحی در همین ارتباط از تداوم عملیات ساخت پارکینگ با ظرفیت ۵۰۰۰ خودرو در مجموعه باغ کتاب خبر داد و گفت: فضای مسقف باغ کتاب ۶۵ هزار مترمربع خواهد بود و تاکنون هم صدها میلیارد تومان برای ساخت آن هزینه شده و یا در حال هزینه شدن است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به آماده شدن باغ کتاب برای بهره‌برداری در اردیبهشت ۹۵، یادآور شد: در حال حاضر این مجموعه در مرحله نصب تجهیزات قرار دارد و فقط خرید قفسه‌های کتاب آن ۱۰ میلیارد تومان خرج برده است. ما امیدواریم ناشران بتوانند کتاب‌های خود را در این فروشگاه کتاب عرضه کنند.

رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران همچنین با بیان اینکه شرکت «تهران گشت ارغوانی» مأموریت یافت تا در مجموعه باغ کتاب مستقر شود، گفت: کسانی که مایل به تهران‌گردی هستند، می‌توانند از طریق این شرکت برای نقاطی که مایل به تهران‌گردی هستند، ثبت‌نام کنند و این کار در سال آینده انجام خواهد شد.

وی باغ کتاب را فصل بزرگی از فعالیت‌های فرهنگی دوره ۱۰ ساله محمدباقر قالیباف در کسوت شهردار تهران لقب داد و با اشاره به واگذاری این مجموعه به شرکت «نشر شهر» نسبت به توسعه فعالیت‌های باغ کتاب تحت مدیریت این شرکت در سال‌های آتی ابراز امیدواری کرد.

صلاحی سپس با اشاره به برپایی فرهنگسرای کتاب در فضای ۱۲۰۰ مترمربعی در بیست و هشتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در اردیبهشت سال جاری، در خصوص تغییر رویکرد سازمان متبوعش در برگزاری نمایشگاه «یاد یار مهربان» هم گفت: ما در دوره اخیر نحوه انتخاب کتاب‌ها را برای مطالعه دانش‌آموزان تغییر دادیم؛ در این دوره ما طی فراخوانی از ۱۸۰ هزار دانش‌آموز پایه هفتم و هشتم تهران که در نهایت ۱۳۰ هزار نفر آنها برای مشارکت در طرح پذیرفته شدند، فهرستی از ۲۰۰۰ عنوان کتاب را برای انتخاب از سوی آنها جهت مطالعه به آنها دادیم.

رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در ادامه گفت: همه این کتاب‌ها به این دانش‌آموزان داده شد و در ادامه پس از برگزاری یک مسابقه، ۱۲۰۰ معلم این دانش‌آموزان را به مراسمی که در برج میلاد برگزار شد، دعوت کردیم و نحوه استفاده دانش‌آموزان را از این کتاب‌ها مورد ارزیابی قرار دادیم که در پایان سال تحصیلی، در نهایت ۱۰۰ نفر انتخاب خواهند شد تا ۱۰ نفر آنها با شهردار تهران ملاقات کرده و هدیه ویژه خود را دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه این شیوه برگزاری نمایشگاه «یاد یار مهربان» در سال آینده هم تداوم خواهد داشت، اضافه کرد: تمام شرکت کنندگان در این دوره از جشنواره از یک سال عضویت رایگان کتابخانه‌های تحت مدیریت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران برخوردار شدند و برگزیدگان نیز از استفاده رایگان از سینماهای تهران به مدت یک سال بهره‌مند خواهند شد.

صلاحی همچنین از اجرای ۱۰۶ عنوان برنامه از سوی سازمان متبوعش در هفته کتاب و کتابخوانی امسال خبر داد و در تشریح دستاوردهای جشنواره «کتابخوانی مجازی» هم گفت: ۵۲۰۰ نفر در این جشنواره شرکت کردند که در پایان به ۱۸ نفر جوایزی اهدا شد.

رونمایی کتاب «قلب قرآن» به خط بریل در منطقه ۲ فرهنگسرای ابن‌سینا و عضویت رایگان ۱۲۵ هزار نفر در کتابخانه‌های سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در هفته کتاب امسال، از دیگر برنامه‌هایی بود که صلاحی به عنوان اقدامات شاخص سازمان متبوعش در سال ۹۴ برشمرد.

رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در ادامه با اشاره به مشارکت سازمان متبوعش در بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو با برگزاری «هفته فرهنگی تهران» در پایتخت روسیه در سال جاری، در مورد فعالیت‌های قرآنی این سازمان هم گفت: ما در سال جاری شهریه تمامی کلاس‌های قرآن را در فرهنگسراها حذف کردیم و در حال حاضر تمامی این کلاس‌ها به صورت رایگان برگزار می‌شود.

وی افزود: در همه فرهنگسراها هم کانون‌های قرآن با پنج کلاس دایر شد و در کنار آن هم فروشگاه‌های عرضه محصولات قرآنی بعضاً به صورت رایگان و برخی به صورت ۹۰ درصد تخفیف برای ترویج فرهنگ قرآن و عترت ایجاد شد.

صلاحی همچنین از برگزاری برنامه «ضیافت آسمان» در فرهنگسرای توچال در ماه مبارک رمضان و با مشارکت هر شب ۱۰ هزار شرکت‌کننده سخن گفت و در مورد برنامه‌های سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در هفته دفاع مقدس هم گفت: ما در این ایام برای اولین بار و در قالب برنامه «هم‌عهدی» پلاک‌هایی را از تمامی ۲۳ هزار شهید تهران تهیه و بین مردم علاقه‌مند به صورت قرعه‌کشی توزیع کردیم. به این ترتیب هر یک از شهروندان با هر یک از این ۲۳ هزار شهید، هم‌عهد شدند. به طور مثال آقای قالیباف با شهید قدرت‌الله بیات، هم‌عهد شد و در مناسبت‌های مختلف بر سر قبر این شهید حضور می‌یابد و به او ادای احترام و دین می‌کند.

رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در توضیح تکمیلی برنامه‌های هم‌عهدی، گفت: در همین راستا ۲۳ هزار نهال در ۱۰ نقطه شهر و به یاد ۲۳ هزار شهید تهران غرس شد، ما این برنامه را در سال آینده هم ادامه می‌دهیم و علاوه بر آن به دنبال ایجاد بوستان «هم‌عهدان شهدا» هستیم.

وی تعداد برنامه‌های سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران را در بهار امسال ۱۱۰۷ برنامه، در تابستان ۱۲۴۵ برنامه، در پاییز ۱۰۵۸ برنامه و در زمستان ۱۰۴۴ برنامه اعلام کرد و در ادامه و در پاسخ به پرسشی در خصوص بودجه این سازمان در سال آینده، گفت: پایه بودجه‌ای سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران زیاد نبوده است اما با پیگیری‌های آقای قالیباف و حمایت ایشان، بودجه این سازمان در سال آینده به میزان ۶۰ درصد افزایش یافت.

صلاحی با بیان اینکه ما در سال جاری ۱۰۰ درصد بودجه خودمان را دریافت کردیم و ۳۷ میلیارد تومان هم بیشتر خرج کردیم که می‌بایست این مبلغ در تراز مالی سازمان ثبت شود، در عین حال گفت: انتظار ما در خصوص افزایش بودجه سازمان در سال آینده، چند صد درصدی بود اما با این وجود خوشحالیم که به همراه سازمان آتش‌نشانی، تنها سازمان‌های تابعه شهرداری تهران هستیم که بیشترین افزایش بودجه را نسبت به سایر سازمان‌های شهرداری داشته‌ایم. ما همچنین سعی می‌کنیم به میزان ۲۵ درصد بیشتر از رقم افزایش یافته فعلی، بودجه خود را ارتقا دهیم.

رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران همچنین از آغاز فهرست‌نویسی تمامی کتاب‌های موجود در ۳۶۷ کتابخانه تابعه این سازمان خبر داد و ابراز امیدواری کرد: خرید کتاب و منابع برای کتابخانه‌های سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در سال آینده به طور چشمگیری افزایش یابد.