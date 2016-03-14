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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۵۰

مسئول بسيج سازندگی استان كرمانشاه خبر داد:

اعزام۱۵گروه جهادی بومی به مناطق محروم استان كرمانشاه درايام نوروز

اعزام۱۵گروه جهادی بومی به مناطق محروم استان كرمانشاه درايام نوروز

کرمانشاه- مسئول بسيج سازندگی استان كرمانشاه از اعزام ۱۵ گروه جهادی بومی به مناطق محروم استان در ايام نوروز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بسيج سازندگی استان كرمانشاه، سرهنگ منصور فتاحی از اعزام برادران و خواهران جهادگر در قالب ۱۵ گروه جهادی به تعداد ۱۰۰۰ نفر با احتساب گروه های ميهمان به طور همزمان به مناطق محروم استان کرمانشاه در ایام نوروز خبر داد.

وي افزود: طبق برنامه ريزي صورت گرفته، گروه های جهادي اعزامی در سه بخش عمرانی، فرهنگی و بهداشت و درمان فعاليت های خود را آغاز می كنند.

مسئول بسيج سازندگي استان كرمانشاه با بيان اينكه هدف اصلی از برگزاري اردوهای جهادي زدودن محروميت از چهره ي مناطق محروم و نيازمند است، عنوان كرد: اين سازمان آمادگی پذيرايی و پشتيبانی از گروههاي جهادي ميهمان از سراسر كشور را دارد .

وی به اعزام ۱۵ گروه جهادی به مناطق محروم استان اشاره كرد و گفت: طبق برنامه ريزی های صورت گرفته قرار است از۳ فروردين ماه و به مدت ۹ روز، جهادگران بسيجي رهسپار مناطق محروم استان شوند.

فتاحی ساخت خانه نيازمند، سنگ چيني قنات، عمراني، ساخت و تعميرات مسجد و حياط مسجد و بهداشت و درمان را از برنامه هاي اين اردوهاي جهادي دانست و گفت: قطع به يقين فعاليت های ذكر شده از سوي برادران و خواهران جهادگر ما در مناطق محروم عملياتي خواهند شد، چرا كه اهداف والايی را در اين اردوها جستجو مي كنيم.

کد مطلب 3579995

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