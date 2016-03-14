به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، در حاشیه اجلاس وزاری خارجه اتحادیه «سارک» که در شهر «پوکرا» در نپال برگزار می شود «سرتاج عزیز» مشاور امور خارجه نخست وزیر پاکستان و «سوشما سوراج» وزیر امور خارجه هند دیدار می کنند.

در اجلاس وزرای خارجه اتحادیه «سارک»، «اس جی شنکر» دبیر امور خارجه هند و «اعزاز چودری» دبیر امور خارجه پاکستان نیز شرکت خواهند داشت. اجلاس وزرای خارجه اتحادیه «سارک» از ۱۴ تا ۱۷ مارس در شهر «پوکرا» در نپال برگزار می شود.

لازم به ذکر است سوشما سوراج و سرتاج عزیر در حاشیه اجلاس «قلب آسیا» که میزبانی اسلام آباد برگزار شده بود با هم دیدار و گفتگو کردند. سوشما سوراج با «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان نیز دیدار داشت و قرار شد مذاکرات جامع هند و پاکستان در ماه ژانویه ۲۰۱۶ برگزار شود اما بعد از حمله تروریستی به پایگاه هوایی «پتان کوت» در ایالت پنجاب هند و کشته شدن ۷ تن از نیروهای امنیتی هند این مذاکرات به حالت تعلیق در آمد.

دولت هند مدعی شده بود تروریستهای گروه «جیش محمد» در حمله به پایگاه مذکور دست داشته اند. دولت اسلام آباد نیز در اقدامی «مولانا مسعود اظهر» سرکرده گروه جیش محمد و ۱۲ تن دیگر از اعضای این گروه را به اتهام دست داشتن در این اقدام تروریستی دستگیر و از آنها تفتیش و بازرسی به عمل آورد.

«سارک» در سال ۱۹۸۵ توسط کشور‌های هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، نپال، مالدیو و بوتان تاسیس شد. در آوریل ۲۰۰۷ و در اجلاس چهاردهم این اتحادیه افغانستان نیز به عنوان هشتمین عضو سارک پذیرفته شد.