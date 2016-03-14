تمامی معتادین پرخطر شهر شیراز جمع آوری می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا ابراهیمی ظهر دوشنبه در نشست خبری جمع آوری معتادین شهر شیراز تاکید کرد: طی هماهنگی های انجام شده حتی یک معتاد در سطح شهر شیراز آزاد نخواهد بود و تمامی آنها جمع آوری می شوند.

وی ادامه داد: تا این لحظه ۵۰۰ نفر معتاد از سطح شهر جمع آوری شدند که ۴۷۰ نفر مرد و ۳۰ نفر زن هستند که با محاسبه تعداد افراد ماده ۱۶، معتادین پرخطر جمع آوری شده در حال حاضر ۵۷۰ نفر هستند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس یادآور شد: در نوروز ۹۳ با اجرای این طرح ۸۵۰ نفر و در نوروز سال جاری ۸۳۱ نفر از معتادین پرخطر در شیراز جمع آوری شدند.

ابراهیمی تاکید کرد: در حال حاضر امکانات کامل برای نگهداری دائم این افراد وجود دارد اما مشکلات مالی باید برطرف شود.

وی با اشاره به همکاری بسیار خوب شهرداری شیراز در اجرای ماده ۱۶ نیز گفت: جمعا شهرداری شیراز حدود ۵ میلیارد تومان را برای اجرایی کردن ماده ۱۶ اختصاص داده که هزینه ساختمان و نگهداری معتادین پرخطر است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس با بیان اینکه جمع آوری معتادین پرخطر در حفظ امنیت شهر شیراز نیز تاثیر مثبت دارد، گفت: با جمع آوری این افراد شاهد کاهش ۳۴ درصدی جرائم هستیم.

ابراهیمی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه حرفه آموزی به معتادین نیز در دستورکار قرار دارد، گفت: با همکاری سازمان فنی و حرفه ای فارس بحث حرفه آموزی به معتادین نیز اجرایی می شود که در مرکز حرفه آموزی این کار انجام می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز تاکید کرد: یکی از برنامه های اولویت دار ما در بحث مبارزه با مواد مخدر، جمع آوری محل های فروش غیر مجاز داروهای پیش گیری است که در این راستا نیز ۷۹ پرونده قضایی تشکیل شده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس تصریح کرد: در حال حاضر ۳۲۶ مرکز درمانی مورد تائید در فارس فعال است که ۵۶ هزار و ۶۹۷ نفر را پذیرش کرده اند.