به گزارش خبرگزاری مهر، کارلوس کی روش پیش از آغاز اردوی جدید تیم ملی در پاسخ به این سوال که دعوت از بازیکنان جوان لیگ همه را شگفت زده کرده است، گفت: ما بر اساس برنامه و نظراتی که داریم کار را جلو می‌بریم. البته با چالش‌ها و مشکلاتی روبه رو هستیم، مسابقات لیگ قهرمان آسیا و بازی بازیکنان لژیونر ادامه دارد. مطمئنا فرصت بسیار خوبی است که از نزدیک بازیکنان جوانی که در اختیار داریم را از نزدیک بررسی و مورد ارزیابی قرار دهیم.

وی افزود: در روز اول سال نو وقفه یک روزه اردو داریم و هفته آینده ۲۴ بازیکن به اردوی تیم ملی دعوت می شوند.

کی‌روش در پاسخ به این سوال که با توجه به بازسازی زمین کمپ، برای تمرینات چه زمینی را در نظر گرفته اید، گفت: من راجع به اینگونه مسائل مطلع نیستم و دیگر دخالتی در اینطور مسائل دارم. ماه‌ها پیش بود که دغدغه و مشکلات پیش رو را با ریاست فدراسیون در میان گذاشتم و اکنون مطمئن نیستم چه اتفاقی افتاده است.

او در پاسخ به این سوال که فرایند ثبت نام نامزدها در انتخابات فدراسیون فوتبال و موضوعات مطرح شده درباره کفاشیان تیم ملی را با توجه به دو بازی آینده با مشکل روبه رو نمی‌کند، گفت:

من راجع به اينگونه مسائل مطلع نيستم و ديگر دخالتي در اينطور مسائل ندارم.

کی روش در پاسخ به این سوال که درباره آنالیزتان از هند و عمان بگویید اظهار کرد: این دو بازی به دلیل اهمیت کسب امتیازها برای صعود به عنوان تیم نخست بسیار مهم است. استراتژی ما برای کوتاه مدت این است که امتیازهای این دو دیدار را بگیریم و همچنین این فرصت را به جوانانمان بدهیم که در آینده بتوانند به تیم ملی خدمت کنند.

وی افزود: تا زمانی که بنده مسوولیت را دارم طبق روال این چند سال استراتژیمان را پیش می بریم و بعد از این دو بازی نمی‌دانم چه اتفاقی می افتد.

کی‌روش در پاسخ به سوال خبرنگار که این صحبت شما استرس ایجاد می‌کند، گفت: شما از شرایط به خوبی اطلاع دارید و دیگر منطقی نیست که دوباره بخواهم صحبت‌های قبلی را تکرار کنم. من طبق برنامه ای که داده ام کار را ادامه می دهیم و آینده در دست رییس جدید خواهد بود و تصمیم می گیرد.