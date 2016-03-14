به گزارش خبرنگار مهر، سردار ایرج کاکاوند، پیش از ظهر امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه پلیس در آماده باش کامل به سر می‌برد و برای چهارشنبه آخر سال و تعطیلات نوروز تمهیداتی ویژه‌ای اندیشیده شده است، اظهار داشت: تلاش ما حفظ امنیت مردم در محله‌ها، شهر و جاده‌های استان یزد است.

وی با اشاره به برنامه‌هایی که در پایان سال به ویژه در چهارشنبه آخر سال اجرا می‌شود، عنوان کرد: با هماهنگی‌های به عمل آمده، ضمن ایجاد امنیت، محدودیت‌های ترافیکی در مناطق خاص همچنین نظارت و پیشگیری مدنظر قرار دارد.

کاکاوند همچنین از استقرار نیروهای پلیس در جاده‌ها و مناطق شهری استان خبر داد و بیان کرد: با توجه به اینکه یزد یکی از استان‌های گردشگرپذیر در ایام تعطیلات نوروز است، تلاش شده تا سفری ایمن برای مسافران رقم بزنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کشفیات پلیس استان یزد در حوزه موادمخدر اظهار داشت: در استان یزد طی سال جاری ۳۲ هزار و ۲۵۷ کیلوگرم موادمدر کشف شده که بخش قابل توجهی از این میزان هروئین بوده است.

کاکاوند یادآور شد: مجموع کشفیات پلیس در زمینه موادمخدر در سال جاری نسبت به سال گذشته با افزایش ۵۰ درصدی مواجه بوده اما میزان کشفیات هروئین نسبت به سال قبل افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است.

فرمانده انتظامی استان یزد همچنین از انهدام تعداد زیادی از باندهای قاچاق موادمخدر در استان یزد خبر داد و اظهار داشت: امسال محموله‌های سنگینی در استان یزد کشف شد که می توانست بر شرایط کل کشور اثرگذار باشد.

وی با بیان اینکه موادمخدر و سرقت همواره یکی از نگرانی‌های مردم استان یزد بوده است، افزود: این دو به صورت جدی در دستور کار قرار دارد و خوشبختانه در زمینه انواع سرقت با کاهش ۱۷ درصدی سرقت‌ها مواجه بوده‌ایم.

کاکاوند همچنین از افزایش کشف و دستگیری سارقان خبر داد و افزود: تقریبا در اغلب موارد، پلیس به سرعت توانسته سارقان را ظرف یک هفته شناسایی کند.

وی، فراوان‌ترین سرقت‌ها را مربوط به موتورسیکلت دانست و افزود: در مورد سرقت منازل نیز مردم نگرانی‌هایی دارند که خوشبختانه در اسفندماه سال جاری، سه باند بزرگ سرقت از منزل در یزد شناسایی شد.