طرح ملی نوروزگاه در بندرترکمن آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی، صبح دوشنبه، در مراسم افتتاح طرح ملی نوروزگاه در بندرترکمن اظهار کرد: در قالب طرح ملی نوروزگاه آئین ها، سنن و آداب استان گلستان که به فراموشی سپرده‌شده‌ یا کمتر به آن‌ها پرداخته می‌شود احیاء می‌شود.

وی افزود: در همین راستا سه شهرستان، مراوه تپه، گنبدکاووس و بندر ترکمن میزبان این طرح هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصریح کرد: طرح ملی نوروزگاه با افتتاح نمایشگاه صنایع دستی، اجرای رقص خنجر و مسابقات کشتی سنتی گورش در پارک بوستان شهرستان بندرترکمن آغاز به کار کرد.

به گفته وی، نمایشگاه صنایع دستی بندرترکمن با ۳۰ غرفه صنایع دستی و وسایل سفره هفت سین شامل گل و سبزه آغاز به کار کرده است.

کریمی گفت: این نمایشگاه تا روز ۲۸ اسفند در شهرستان بندرترکمن برقرار است.