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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۰۲

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان:

طرح ملی نوروزگاه در بندرترکمن آغاز شد

طرح ملی نوروزگاه در بندرترکمن آغاز شد

بندرترکمن- مدیرکل میراث فرهنگی گلستان از آغاز طرح ملی نوروزگاه در شهرستان بندرترکمن استان گلستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی، صبح دوشنبه، در مراسم افتتاح طرح ملی نوروزگاه در بندرترکمن اظهار کرد: در قالب طرح ملی نوروزگاه آئین ها، سنن و آداب استان گلستان که به فراموشی سپرده‌شده‌ یا کمتر به آن‌ها پرداخته می‌شود احیاء می‌شود.

وی افزود: در همین راستا سه شهرستان، مراوه تپه، گنبدکاووس و بندر ترکمن میزبان این طرح هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصریح کرد: طرح ملی نوروزگاه با افتتاح نمایشگاه صنایع دستی، اجرای رقص خنجر و مسابقات کشتی سنتی گورش در پارک بوستان شهرستان بندرترکمن آغاز به کار کرد.

به گفته وی، نمایشگاه صنایع دستی بندرترکمن با ۳۰ غرفه صنایع دستی و وسایل سفره هفت سین شامل گل و سبزه آغاز به کار کرده است.

کریمی گفت: این نمایشگاه تا روز ۲۸ اسفند در شهرستان بندرترکمن برقرار است.

کد مطلب 3580015

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