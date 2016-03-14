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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۰۵

با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛

اولین ساختمان انرژی صفر کشور در استان البرز افتتاح شد

اولین ساختمان انرژی صفر کشور در استان البرز افتتاح شد

کرج - اولین ساختمان انرژی صفر کشور با حضور وزیر علوم و مسئولان کشوری و استانی در پژوهشگاه مواد و انرژی واقع در استان البرز افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین ساختمان انرژی صفر کشور تحت عنوان «ساختمان سبز» صبح امروز با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، استاندار البرز، رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی در محل این پژوهشگاه واقع در مشکین دشت کرج به بهره برداری رسید.

پروژه مذکور از سال ۱۳۹۱ کلید خورده و ساختمان آن با زیربنای ۲ هزار متر در دو طبقه و کاربری آموزشی - پژوهشی طی ۲ سال تکمیل شد و معماری آن نیز تلفیقی از سنتی و مدرن است.

این مجموعه اولین ساختمان انرژی صفر کشور و سومین در خاورمیانه است که با استفاده از پنل های خورشیدی فعالیت می کند، البته ۸۰ نمونه دیگر از آن در جهان وجود دارد.

پروژه مذکور که ظرفیت های فنی بسیاری دارد با رویکرد استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به نحوی عمل می کند که میزان مصرف و تولید انرژی ها در بازه زمانی یک ساله دارای تراز مثبت باشد، در واقع مصرف انرژی این ساختمان در مقایسه با یک ساختمان معمولی ۹۰ درصد کاهش یافته است.

کد مطلب 3580016

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