به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس نظری ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه باند ۶ نفره سرقت در خرم آباد دستگیر شدند، اظهار داشت: ۲ نفر از اعضای این باند مالخر و ۴ نفر سارق بوده اند.

وی بیان کرد: سه هفته پیش این باند سرقت در محور پل زال و کمربندی خرم آباد اقدام به متوقف کردن سواری های حامل کالای قاچاق می کردند و پس از پیاده کردن سرنشینان، خودروهای حامل کالای قاچاق را به سرقت می بردند.

رئیس پلیس آگاهی استان لرستان با تاکید بر اینکه این سارقان تحت عنوان مامور نیروی انتظامی با لباس شخصی اقدام به متوقف کردن خودروها می کردند، افزود: خودروهای سرقت شده حامل کالاهای قاچاق پوشاک و اسباب بازی بوده اند.

سرهنگ نظری با اشاره به اینکه سارقان پس از ۴۸ تا ۷۲ ساعت بار خودروها را تخلیه کرده و ماشین ها را رها می کردند، گفت: صرف نظر از اینکه کالای خودورها قاچاق بوده باتوجه به تاثیر منفی که در امنیت استان دارد کار شناسایی و دستگیری این سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی با بیان اینکه علی رغم عملکرد حرفه ای سارقان نیروهای پلیس آگاهی با چهره نگاری و شناسایی اعضای باند همه افراد را دستگیر کردند، تصریح کرد: از این باند سرقت ۴ قبضه اصلحه کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان لرستان یادآور شد: اعضای باند برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.