۸۸ درصد کودکان و نوجوانان سمنانی جذب مدارس شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس دانایی پیش از ظهر دوشنبه در نشست شورای اداری سمنان به میزبانی فرمانداری این شهرستان، از افزایش جذب دانش آموزان در مدارس سمنان خبر داد و بیان داشت: خوشبختانه در سال ۹۴ با جذب یک هزار و ۷۴۰ دانش آموز میزان سطح برخورداری نونهالان سمنانی از امکانات درسی افزایش چشم گیری داشته است.

وی افزود: با این وجود اما ۱۲ مدرسه دوشیفت در سمنان وجود دارد که در کنار مدارس تخریبی این شهرستان، تامین مکان مدارس جدید در زمین های مسکن مهر برای ساخت فضاهای آموزشی جدید می تواند در برنامه های مسئولان استانی و شهرستانی ذی ربط قرار گیرد.

سمنان پتانسیل ویژه ای در گردشگری دارد

رئیس شورای اداری شهرستان سمنان همجنین درباره لزوم جذب گردشگران نوروزی در ایام آغازین سال نو، گفت: وجود ۲۳ امامزاده، حضور دو پیکر مبارک دو پیامبر، آماده سازی ۲۵ مرکز باستانی، تاریخی و فضاهای گردشگری از جمله زیرساخت های جذب گردشگر در این شهرستان هستند.

دانایی با اشاره به آماده بودن ادارات و دیگر مراکز در ارائه خدمات به مسافران و زائران امام رضا(ع) در ایام تعطیلات نوروز بر تکریم هرچه بهتر مسافران تاکید کرد و ابراز داشت: باید برای افزایش رفاه مسافران و همچنین افزایش ماندگاری زائران حرم امن رضوی اهتمام ویژه داشت.

وی افزود: برای ماندگاری مسافران می بایست زیرساخت ها و ظرفیت های گردشگری شامل مراکز تفریحی، اسکان و گردشگری به مسافران معرفی شود همچنین باید از همه امکانات موجود در شهرستان در راستای تکریم مسافران بهره جست.

خدمت رسانی به شهروندان وظیفه دولتمردان

فرماندار سمنان با بیان اینکه خدمت رسانی به مردم وظیفه دولتمردان است، گفت: باید در زمینه استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در بخش های مختلف اقتصادی، کشاورزی، راه و ترابری و گردشگری سمنان در راستای خدمات رسانی به همشهریان و همچنین ارائه گزارشی از ظرفیت های موجود در تدوین و برنامه ریزی توسعه سطح شهرستان اهتمام ویژه داشت.

دانایی با بیان اینکه تامین آب شرب شهرستان سمنان اولویت کاری سال ۹۵ خواهد بود، ابراز داشت: جذب اعتبارات تملک دارایی ادارات تا تیرماه ۹۵، تاکید ویژه بر راهبرد ستاد مدیریت بحران در روزهای بیست و هشتم اسفندماه و چهارم فروردین ماه، درخصوص اسکان مسافران در وضعیت بد جوی، خدمات رسانی و اطلاع رسانی به مسافران و آمادگی کشیک های نوروزی از جمله مواردی است که نهادهای اجرایی در روزها و ماه های آتی می بایست به آن دقت نظر داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، سال ۹۵ را سال امید و رونق اقتصادی دانست و افزود: دولت تدبیر و امید با اقدامات بعمل آمده در پیگیری پیروزی برجام به دنبال ایجاد موجی از سرمایه گذاری های جدید داخلی و خارجی در کشور است که ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تولید و صادرات و رونق و پویایی اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

توسعه نیازمند سرمایه گذاری بخش خصوصی است

معاون هماهنگ کننده امور عمرانی استانداری سمنان نیز در این جلسه ضمن تاکید بر حمایت از سرمایه گذاران بومی و داخلی در بخش تولید، گفت: تحول جدی در بخش توسعه نیازمند مشارکت بیشتر بخش خصوصی و واگذاری تصدی گری های دولت به بخش خصوصی و تعاونی ها در دستور کار دولت و مسئولان ارشد استان سمنان قرار دارد.

علی زند وکیلی بیان داشت: توسعه و عمران نیازمند آمادگی بستر اجتماعی، مشارکت نهادهای مردمی و درونی کردن فرهنگ استفاده از پتانسیل های موجود در منطقه توسط ساکنان و مردم هر منطقه است که ارتقاء این خدمات و ایجاد خدمات جدید نیازمند جذب سرمایه گذران بومی و غیر بومی محسوب می شود.

وی افزود: تبدیل مهاجرت معکوس از شهرستان به بخش ها و از مرکز استان به شهرها، یکی از راهبردهای زمینه ساز توسعه سمنان است چرا که مهاجرت بومیان توانمند علمی و اقتصادی و جایگزینی آن توسط جمعیت مهاجری که این توانمندی ها را ندارند بخشی از علل عدم رونق اقتصادی مد نظر در مرکز استان است.

رونق بخش ها انگیزه مهاجرت را کاهش می دهد

قائم مقام استاندار سمنان در ستاد تسهلات سفرهای نوروزی سمنان با تاکید بر رونق اقتصاد شهری به عنوان زمینه ساز ارتقاء خدمات مناسب تر به مردم، گفت: رونق اقتصاد شهری به عنوان انگیزه ای در کاهش مهاجرت های نیروهای توانمند شهرستان دخیل است که در این راه برگزاری همایش سرمایه گذاری در شهر مرکز استان با محوریت شهرداری سمنان انجام شده است.

وکیلی با اشاره به پتانسیل های بخش گردشگری مرکز استان سمنان، گفت: بستر لازم برای توسعه صنعت گردشگری در شهرستان سمنان فراهم است و این امر در اولویت کاری مدیریت شهرستان و استان قرار دارد.

وی افزود: رضایت مسافران و زائران امام رضا (ع) در جذب بیشتر گردشگر به عنوان مقصد گردشگری و نه معبری برای مسافران نوروزی بسیار مهم و ضروری است.