به گزارش خبرنگار مهر، محمود نوری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران به تعاونی های روستایی در استان زنجان اشاره کردو افزود: در حال حاضر ۶۱ تعاونی روستایی در استان زنجان فعال است.

وی به توسعه تعاونی هایی روستایی در استان زنجان طی سال آینده اشاره کرد و یاد آورشد: تعداد این تعاونی ها به تعداد ۴۶ تعاونی افزایش می یاید.

مدیر کل سازمان تعاون روستایی استان زنجان تعداد تعاونی های روستایی بانوان در استان زنجان را ۵ تعاونی عنوان کرد و افزود: تعداد این تعاونی ها در سال آینده به ۸ تعاونی توسعه می یابد.

نوری تاکید کرد: از این تعداد تعاونی بانوان تنها سه تعاونی فعال است.

وی اعضای تعاونی ها در استان زنجان را ۳۰ هزار نفر اعلام کرد و افزود: اعضای این تعاونی ها در سال آینده افزایش خواهد یافت.

مدیر کل سازمان تعاون روستایی استان زنجان با اشاره به نیاز روزافزون مردم در استفاده از محصولات کشاورزی، افزود: مرکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و پروتئینی سازمان تعاون روستایی زنجان در سایر مناطق استان نیز گسترش می یابد.

نوری تصریح کرد: در حال حاضر تعداد شرکت‌هایی که دارای تعاونی مصرف هستند ۵۰ شرکت است که این مراکز نیز با عضویت در شبکه تعاونی استان محصولات خود را در مراکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی تعاون روستایی زنجان عرضه خواهند کرد.

وی گفت: سامان‌دهی تولید در حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی به خصوص بازرگانی داخلی محصولات کشاورزی و دفاع از حقوق تولیدکنندگان در سطح تولید بالاتر جزو اهداف این سازمان است.