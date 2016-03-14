به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری محمود صلاحی رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران با موضوع «تشریح مهمترین اقدامات این سازمان در سال ۱۳۹۴ و اعلام برخی از برنامه‌ها و رویکردهای اصلی آن در سال ۱۳۹۵»، پیش از ظهر امروز دوشنبه ۲۴ اسفند ماه در محل این سازمان در تهران برگزار شد.

صلاحی در تشریح فعالیت‌های سازمان متبوعش در بخش تئاتر و سینما از برگزاری دومین سوگواره تئاتر خمسه در ۶ بخش صحنه‌ای، خیابانی، آئینی، تعزیه، پرده‌خوانی و نقالی‌خوانی در ۱۴ سالن زیرمجموعه این سازمان خبر داد و با اشاره به دریافت ۷۰ نمایشنامه در این سوگواره و بازبینی ۳۲ اثر، گفت: از این میان ۸ اثر برای مسابقه و ۴ اثر در بخش مدافعان حرم انتخاب و در بخش ویژه هم ۶ نمایش از هنرمندان پیشکسوت دریافت شد.

برگزاری جشنواره تئاتر شهر با ۷۳ گروه نمایشی و ۱۶۴ اجرا در ۱۵ مکان در شهر تهران با مشارکت ۱۰۲۴ هنرمند و همچنین برپایی جشنواره فیلم شهر با حضور ۵۰ مهمان خارجی از ۲۶ کشور مشتمل بر ۱۰۹ فیلم در بخش مسابقه سینمای ایران، ۶۱ فیلم در بخش سینمای بین‌الملل و ۱۵۶ فیلم شهروندی در بخش محله جشنواره و ۲۰ عنوان طرح اولیه فیلمنامه‌نویسی، از برنامه‌های سینمایی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران بود که صلاحی آنها را برشمرد.

وی با اشاره به برگزاری اختتامیه بخش تئاتر برنامه «شهدای هنرمند» توسط سازمان متبوعش و با عنوان «ملکوتیان صحنه»، گفت: یک چهارم هنرمندان شهید برنامه «شهدای هنرمند»، تحت پوشش این برنامه بودند که در کنگره ۲۰۰۰ شهید هنرمند از آنها تقدیر شد.

رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران با بیان اینکه ما امسال پردیس سینمایی ملت را به کاخ مردمی جشنواره فیلم فجر اختصاص دادیم و در ساخت فیلم «گیتا» که در این جشنواره حضور داشت مشارکت ۵۱ درصدی داشتیم، اضافه کرد: ما برای سال آینده و توسط مؤسسه «تصویر شهر» برای سرمایه‌گذاری صد درصدی در ساخت دو فیلم، مشارکت ۲۵ درصدی در ساخت چهار فیلم و حمایت ۱۰ درصدی در ساخت ۱۰ فیلم و نیز چهار فیلم کوتاه ۱۰۰ ثانیه‌ای، برنامه‌ریزی‌های مدونی انجام داده‌ایم.

صلاحی با بیان اینکه افرادی همچون حسین مسافرآستانه و محمد خزاعی در موسسه «تصویر شهر» حضور دارند که خود از اهالی سینما هستند، در خصوص سوژه‌هایی که برای ساخت فیلم‌های بلند و یا کوتاه، سازمان یاد شده از آنها حمایت مالی خواهد کرد، گفت: طبیعتاً فیلم‌هایی که مرتبط با موضوع شهری است، مانند اصلاح فرهنگ شهرنشینی، رواج فرهنگ حمل و نقل عمومی و ترویج و تبلیغ فرهنگ آپارتمان‌نشینی و همچنین موضوعات مرتبط با سبک زندگی، جزو محورهایی است که در صورت ساخت فیلم با این مضامین، از آنها حمایت خواهیم کرد.

به گفته وی، فراخوان ساخت این فیلم‌ها در اواسط بهار سال جاری از سوی موسسه «تصویر شهر» منتشر خواهد شد و پس از دریافت این آثار، از سوی هیاتی مجرب از داوران و فیلمسازان، برای ساخت و حمایت مالی از آنها، انتخاب خواهند شد.

رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران همچنین به برپایی کارگاه تصویرگری «۴۶۴» ویژه جانباختگان منا، برگزاری نمایشگاه پوستر «مرواریدهای خاکی» ویژه شهدای غواص و برپایی نمایشگاه فروش آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران در نگارخانه لاله در سال جاری اشاره کرد و گفت: ۵۰ درصد آثاری که در این نمایشگاه ارائه شد، ظرف یک هفته به فروش رفت.

صلاحی از احیای ماهنامه «ایران و کارتون» پس از ۶ سال توقف در انتشار خبر داد و در تشریح برنامه‌های سازمان متبوعش در حوزه موسیقی هم گفت: ما جشنواره موسیقی «پیامبر مهربانی» را در پنج فرهنگسرای ابن‌سینا، اندیشه، خاوران، بهمن و ارسباران با ۶۹ اجرا و با حضور ۹ استان و ۸ کشور آذربایجان، افغانستان، تاجیکستان، ترکیه، سنگال، عراق، مراکش و گرجستان برگزار کردیم.

برپایی کلاس آموزش موسیقی در ۸ فرهنگسرا، افتتاح «مکتب خانه آواز تهران» در باغ موزه هنرهای ایرانی، فراخوان ارکستر شهر از طریق ثبت‌نام و برگزاری آزمون‌های تخصصی و رونمایی از آلبوم موسیقی «حضرت خورشید»، از دیگر برنامه‌های حوزه موسیقی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران بود که از سوی رئیس آن تشریح شد.

وی افزوده شدن دو خانه موزه عزت‌الله انتظامی و شهید دکتر بهشتی به خانه موزه‌های سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران را از دیگر برنامه‌های شاخص این سازمان در سال ۹۴ برشمرد و گفت: میدان امام حسین (ع) و راسته ۱۷ شهریور هم در همین سال برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در اختیار سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران قرار گرفت.