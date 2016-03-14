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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۲۶

دی میستورا:

مذاکرات ژنو شکست بخورد، مسأله را به واشنگتن و مسکو واگذار می‌کنیم

مذاکرات ژنو شکست بخورد، مسأله را به واشنگتن و مسکو واگذار می‌کنیم

فرستاده ویژه سازمان ملل در اظهارات خود پیش از آغاز مذاکرات صلح سوریه در ژنو، گفت:اگر مذاکرات شکست بخورد، مسأله بحران سوریه را به دولت های صاحب نفوذ یعنی آمریکا و روسیه واگذار می کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل متحد امروز دوشنبه پیش از آغاز رسمی مذاکرات صلح سوریه در ژنو برای پاسخگویی به سؤالات در جمع خبرنگاران حاضر شد.

بر اساس این گزارش، وی در خصوص مذاکرات صلح سوریه گفت: کسانی که به دنبال صلح و ثبات هستند همگی تلاش می کنند تا خروجی مذاکرات ژنو، حل و فصل نهایی بحران سوریه باشد.

دی میستورا در ادامه اظهار داشت: اگر مذاکرات شکست بخورد، مسأله بحران سوریه را به دولت های صاحب نفوذ یعنی آمریکا و روسیه واگذار می کنیم.

فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه همچنین تصریح کرد: طی این هفته و بعد از آن بر روی مسأله روند انتقال سیاسی قدرت در سوریه تمرکز می کنیم.

وی روز ۲۴ مارس را به عنوان زمان پایان مذاکرات صلح سوریه اعلام کرد و گفت: در آن زمان ارزیابی کلی خود در خصوص مذاکرات را به اطلاع رسانه ها خواهم رساند.

کد مطلب 3580024

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