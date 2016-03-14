قهرمان بانوان تکواندو آسیا تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر ، تیم تکواندو لوازم خانگی کن بهمن ماه سالجاری در جریان رقابتهای قهرمانی جام باشگاهای آسیا در بخش بانوان موفق به کسب مقام نخست شد. بانوان این تیم که اولین حضور خود در این مسابقات تجربه می کردند با کسب شش مدال طلا، یک نقره و یک برنز عنوان نخست را به خود اختصاص دادند.

فاطمه مداحی، بهاره ندرخانلو ، فاطمه اموری ، فاطمه روحانی ، فاطمه مصطفایی و نفیسه رنگرز شش مدال طلا، هانیه اخلاقی یک مدال نقره و فاطمه آقابیگلو هم یک نشان برنز برای این تیم کسب کردند. مرجان نریمانی ، آزاده یاسایی ، نیلوفر صفریان و زهرا لشگری نیز کادر سرپرستی و مربیگری تیم لوازم خانگی کن را تشکیل می دادند.

پیش ازظهر امروز با حضور سعیدی قائم مقام و چگینی مدیرتیم های تکواندو این باشگاه از اعضای تیم تکواندو بانوان لوازم خانگی کن با اهداء هدایایی تقدیر بعمل آمد.

در این مراسم سعیدی با بیان اینکه برای ایفای نقش اجتماعی خود وارد عرصه ورزش شده ایم گفت: نتایجی که تیم های بانوان و آقایان ما طی همین مدت اندک کسب کردند ما را ترغیب کرد با انگیزه بیشتر حمایت خوبی از تکواندو در سال آینده داشته باشیم.

وی ادامه داد: لوازم خانگی کن برای تبلیغات بیشتر می توانست در بخش دیگری هزینه کند ولی ما وظیفه خود می دانستیم که از دختران آینده ساز و لایق ایران اسلامی حمایت کنیم و بدون شک از کیمیا علیزاده در صورت کسب سهمیه المپیک حمایت ویژه ای خواهیم داشت.

در بخش دیگری از این مراسم چگینی به عنوان مدیرتیم های کن از برنامه های این تیم برای سال آینده خبر داد و گفت: هشت تیم تکواندو از باشگاه لوزام خانگی کن در رده های سنی مختلف فعالیت دارند که به امید خدا با تقویت تیم ها سال آینده با قدرت بیشتری کار را دنبال خواهیم کرد.