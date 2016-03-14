به گزارش خبرنگار مهر، هر چند قیمت نفت خام در معاملات منتهی به چهارم مارس ۲۰۱۶ میلادی با افزایش قابل توجه روبرو شد، اما در بازار گاز قیمت‌ها کماکان روندی نزولی به خود گرفته و هم اکنون قیمت گاز در سراشیبی سقوط آزاد قرار دارد.

از سوی دیگر در آستانه ورود به فصل بهار، پایین بودن تقاضا و استمرار عرضه مازاد در بازار منجر به کاهش بیشتر قیمت‌ها شده به طوری که این روزها بازار گاز طبیعی و ال. ان. جی حال و هوای بهاری ندارد.

بر این اساس در معاملات منتهی به چهارم مارس سال ۲۰۱۶ میلادی قیمت هر میلیون BTU گاز طبیعی در بازار شمال شرق آسیا با کاهش ۱۵ سنتی به ۴ دلار و ۳۵ سنت رسیده است.

همچنین در بازار جنوب غرب اروپا قیمت هر میلیون BTU گاز طبیعی با کاهش حدوداً ۵ سنتی حدود ۴ دلار و ۲۵ سنت در بازار داد و ستد شده است.

در بازار NBP انگلیس هم مشابه بازار اروپا و آسیا، قیمت گاز با کاهشی حدود ۶ سنتی هر میلیون BTU چهار دلار و ۲۲ سنت معامله و در بازار هنری هاب آمریکا با کاهش حدود ۲۴ سنتی هر میلیون BTU یک دلار و ۶۰ سنت در بازار داد و ستد شده است.

از سوی دیگر در حالی قیمت هر میلیون BTU گاز در بازار شمال شرق آسیا هم‌اکنون ۴ دلار و ۹۵ سنت است که قیمت این حامل انرژی در مدت زمان مشابه سال گذشته هفت دلار و ۶۰ سنت بوده، همچنین قیمت گاز در بازار جنوب غرب اروپا از ۷ دلار و ۴۰ سنت در مدت زمان مشابه سال گذشته، به حدود ۴ دلار و ۲۵ سنت سقوط کرده است.

در بازار NBP انگلیس هم قیمت هر میلیون BTU گاز طبیعی از ۷ دلار و ۶۶ سنت در مدت زمان مشابه سال گذشته به حدود ۴ دلار و ۲۲ سنت کاهش یافته است و در بازار هنری هاب آمریکا، قیمت گاز از ۲ دلار و ۸۹ سنت سال گذشته به حدود یک دلار و ۶۰ سنت سقوط آزاد کرده است.

از سوی دیگر، پیش‌فروش محموله‌های گاز برای ماه مارس ۲۰۱۶ میلادی در بازار NBP انگلیس با کاهش بیشتری روبرو شده به طوری که قیمت هر میلیون BTU گاز طبیعی به حدود ۴ دلار رسیده است.