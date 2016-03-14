به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی ظهر دوشنبه در ۳۰ امین گردهمایی ائمه جمعه استان با اشاره به اینکه شاهد رشد و گسترش نماز جمعه در استان هستیم، اظهار داشت: در حال حاضر ۱۸ نماز جمعه در سطح استان لرستان برگزار می شود.

وی به حضور گسترده مردم لرستان در راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات هفتم اسفند اشاره کرد و بیان داشت: انتخابات هفتم اسفند ویژگی های خاص خود را داشت که مهمترین ویژگی آن حضور سلایق و جناح های مختلف در عرصه انتخابات بود.

لزوم پرداختن به ابعاد مختلف انتخابات در تریبون های نماز جمعه

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه همه سلایق و احزاب در انتخابات هفتم اسفند کاندیدا داشتند، افزود: حضور گسترده مردم در انتخابات نعمت بزرگی برای کشور بوده که باید قدر آن را دانست زیرا نادیده گرفتن این حضور مردم کفران نعمت است.

آیت الله میرعمادی بر لزوم خدمت گذاری مسئولان به مردم تاکید کرد و گفت: مردم در انتخابات اخیر سنگ تمام گذاشته و خوش درخشیدند حال نوبت ما مسئولان است که با همدلی و اتحاد به مردم خدمت کنیم.

وی با یادآوری اینکه انتخابات هفتم اسفند در لرستان در کمال امنیت و آرامش برگزار شد، تصریح کرد: لازم است در تریبون های نماز جمعه و از طریق رسانه ها و همچنین با سخنرانی سیاسیون به همه جهات انتخابات پرداخته شود چرا که بعضی افراد صحبت هایی مطرح می کنند که نشانه اختلاف و دو دستگی در جامعه است و این عوامل موجب می شود سرمایه گذار در استان سرمایه گذاری نکند.

لزوم تقویت ویژه دامداری و کشاورزی لرستان

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه باید از سخنان اختلاف برانگیز در استان جلوگیری شود، ادامه داد: باید زمینه معرفی قابلیت ها و توانمندی های استان فراهم شده زیرا این کار اقدامی در راستای حفظ وحدت و همدلی در استان خواهد بود.

آیت الله میرعمادی سخنان رهبر انقلاب بعد از برگزاری انتخابات هفتم اسفند را منشور انتخابات دانست و گفت: در این سخنرانی رهبری سه نکته ویژه مطرح شد که یک بخش آن مروبط به سیاست های اقتصاد مقاومتی و لزوم اجرای این سیاست ها در کشور بوده است.

وی افزود: مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری باید بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی به توانمندی های داخلی تکیه کنیم و بستر لازم برای اجرای این سیاست ها را فراهم کنیم، لذا باید تولیدات داخلی را در قالب اقتصاد مقاومتی تقویت کنیم که در این راستا در لرستان باید به طور ویژه حوزه دامداری و کشاورزی استان تقویت شود.

ائمه جمعه پرچم داران مصون سازی فرهنگی جامعه هستند

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد لزوم تقویت جهش علمی کشور را از دیگر سخنان مورد تاکید مقام معظم رهبری در سخنرانی بعد از انتخابات امسال دانست و عنوان کرد: پیشرفت در سایه علم محقق می شود لذا توسعه اقتصادی باید بر اساس اجرای طرح های دانش بنیان باشد از اینرو برای پیشرفت استان باید از ظرفیت های علمی و فکری استفاده شود.

آیت الله میرعمادی مصون سازی فرهنگی را از دیگر سخنان مقام معظم رهبری بعد از انتخابات هفتم اسفندماه خواند و تصریح کرد: امروز دشمن در جبهه فرهنگی در حال جنگ با ما بوده و جنگ نرم دشمن جدی است و می توان گفت جنگ فرهنگی دشمن با ما چندین برابر شدیدتر از جنگ اقتصادی است.

وی ائمه جمعه را پرچم داران مصون سازی فرهنگی جامعه دانست و افزود: لازم است جامعه را از آلودگی های فرهنگی پاک کرد.

لزوم فعال شدن ستاد امر به معروف و نهی از منکر در لرستان

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد بر لزوم اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در استان تاکید کرد و گفت: لازم است ستاد امر به معروف و نهی از منکر در استان فعال شده و جلسات آن به صورت مستمر و منظم تشکیل شود.

آیت الله میرعمادی اضافه کرد: همچنین لازم است شورای فرهنگ عمومی نیز برای طرح مسائل فرهنگی استان در همه شهرستان ها جلساتی را به صورت مستمر و منظم برگزار کند.