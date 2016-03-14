شهرآفتاب گزینه بهتر برای بازدیدکنندگان شهرستانی نمایشگاه کتاب است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری محمود صلاحی مشاور شهردار تهران و رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران با موضوع «تشریح مهمترین اقدامات این سازمان در سال ۱۳۹۴ و اعلام برخی از برنامه‌ها و رویکردهای اصلی آن در سال ۱۳۹۵»، پیش از ظهر امروز دوشنبه ۲۴ اسفند ماه در محل این سازمان در تهران برگزار شد.

مشاور قالیباف در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در مورد نگرانی‌های مسئولان نمایشگاه کتاب و شخص صالحی رئیس این نمایشگاه، از روند عملیات اجرایی برای آماده‌سازی شهر آفتاب جهت برگزاری بیست و نهمین دوره این نمایشگاه بین‌المللی در اردیبهشت سال آینده، گفت: نمایشگاه کتاب زمانی که در مصلی برگزار می‌شد، موقتی بود و درواقع از این مکان به صورت استیجاری برای برگزاری نمایشگاه استفاده می‌شد.

وی اضافه کرد: نمایشگاهی در حد نمایشگاه کتاب تهران اگر بخواهد در هر نقطه از شهر تهران برگزار شود، قطعاً مشکلات ترافیکی برای شهروندان ایجاد می‌کند که این خود اصلی‌ترین معضل در این رابطه است و بحث انتقال مکان نمایشگاه به شهر آفتاب هم برای حل این مشکل صورت گرفت.

صلاحی تصریح کرد: من زمانی که در نمایشگاه کتاب مسکو رفتم، نمایشگاه در یک سالن به مساحت ۱۰ هزار مترمربع و در محل پارک ودن‌خواه برگزار می‌شد در حالی که شهر آفتاب یک سالن مسقف سه قلو دارد که فضای آنها ۶۰ هزار مترمربع است که این سالن‌ها در حال حاضر هم آماده بهره‌برداری است. علاوه بر این موضوع دسترسی به شهر آفتاب با تمهیدات دقیقی که اندیشیده شده، در حال برطرف شدن است.

رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران اضافه کرد: آقای قالیباف تابحال سه جلسه در شهر آفتاب حضور پیدا کرده و چهارشنبه هفته گذشته هم آقای صالحی (معاون فرهنگی وزیر ارشاد و رئیس نمایشگاه کتاب) ساعت ۶:۳۰ صبح از این مجموعه بازدید کرد و خوشبختانه نگرانی‌های ایشان برطرف شد.

وی با تصریح بر این نکته که شهر آفتاب حتماً به اردیبهشت ۹۵ می‌رسد و آماده برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب در سال آینده خواهد بود، گفت: بهره‌برداری از ایستگاه متروی شهر آفتاب به زودی صورت خواهد گرفت. اتفاقاً برای بازدیدکنندگان از نمایشگاه کتاب، شهر آفتاب به مراتب بهتر از سایر نقاط تهران است چرا که بر اساس برآوردها ۳۰ تا ۴۰ درصد این بازدیدکنندگان، شهرستانی هستند که با هر وسیله‌ای بخواهند به تهران بیایند، شهر آفتاب بهترین گزینه برای بازدید آنها از نمایشگاه کتاب است.

صلاحی، اتوبان‌های تهران – قم، امام علی(ع) و آزادگان را به همراه فرودگاه امام خمینی (ره) و اتوبان‌های منتهی از این مکان به شهر آفتاب، دسترسی‌های اصلی و آسان مردم به مجموعه شهر آفتاب خواند و گفت: پارکینگی با ظرفیت ۱۰ هزار خودرو هم در این مجموعه در حال آماده‌سازی است و علاوه بر آن ما با ظرفیت ۲۰۰ خودروی ون آماده جابجایی مردم و ناشران از ورودی‌های شهر آفتاب به غرفه‌های ناشران هستیم.

وی ایجاد سالن انبار را در مجموعه شهر آفتاب، در سهولت ناشران برای تخلیه و بارگیری کتاب‌هایشان، بسیار مناسب خواند و با بیان اینکه در اردیبهشت ۹۵ و با برگزاری نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب، درواقع فاز نخست این پروژه بهره‌برداری می‌شود، ابراز امیدواری کرد: در فازهای بعدی و با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که برای نمایشگاه کتاب صورت می‌گیرد، این مجموعه بیش از پیش مهیای برگزاری این رویداد بزرگ باشد.

رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران همچنین از تکمیل و آماده‌سازی فضاهای موقت شهر آفتاب در زیر چادرها و به وسعت حدود ۲۰ هزار مترمربع خبر داد و مجید حسینی، مدیرعامل موسسه نشر شهر را نماینده سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و خود شهرداری تهران در شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران، معرفی و ابراز امیدواری کرد: فضاهای در اختیار سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در نمایشگاه بیست و نهم کتاب تهران به مراتب بسیار بیشتر از ۱۲۰۰ مترمربعی باشد که این سازمان در دوره اخیر نمایشگاه کتاب تهران در مصلی در اختیار داشت.