جدول قیمت سکه و ارز روز دوشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز دوشنبه در بازار یک میلیون و ۱۶ هزارتومان، طرح قدیم یک میلیون و ۱۰ هزار تومان، نیم سکه ۵۳۶ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۱ هزار تومان و سکه گرمی ۱۹۰ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۳ هزار و ۳۹۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۵۸ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۲۶ تومان، هر یورو را ۳۸۲۱ تومان، هر پوند را ۴۹۴۳ تومان، لیر ترکیه ۱۲۱۳ تومان و درهم امارات را ۹۳۹ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)