تولید ۶۲ تن مرغ بدون آنتی بیوتیک در استان قزوین

سید منصور حاج سید جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال جاری با همکاری جهادکشاورزی، اداره کل دامپزشکی و تعاونی های فعال مرغداران و تولید کنندگان پیشرو تعدادی از واحدهای پرورش نیمچه گوشتی اقدام به تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک کرده اند.

به گفته وی از این تعداد در حال حاضر دو واحد پرورش نیمچه گوشتی بصورت فعال شهرستانهای البرز و آوج به تولید مرع بدون آنتی یبوتیک اقدام کرده اند.

سید جوادی افزود: هم اکنون مجوز ۸ واحد دارای شرایط لازم برای فعالیت تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک در استان نیز در دست اقدام و صدور است.

وی اظهار کرد: در استان قزوین تعداد ۴۲۲ واحد پرورش نیمچه گوشتی به ظرفیت ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه مشغول فعالیت در امر تولید گوشت مرغ هستند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین با اشاره به اینکه بطور متوسط ماهیانه حدود چهار هزارو ۴۰۰ تن و سالیانه حدود ۵۳ هزار تن گوشت مرغ در استان تولید می شود تصریح کرد: نیمی از گوشت مرغ تولیدی به مصرف شهروندان استان و نیمی دیگر حدود ۲۵ هزار تن به سایر استانها به ویژه استان تهران والبرز صادر می شود.

سید جوادی از مرغداران پیشرو خواست که برای دریافت مجوز تولید مرغ عاری از آنتی بیوتیک به سازمان جهاد کشاورزی استان و اداره کل دامپزشکی مراجعه کنند.

وی از مردم و مصرف کنندگان خواست برای حمایت از واحد های پرورش مرغ بدو آنتی بیوتیک اقدام به تهیه این نوع مرغ کنند.