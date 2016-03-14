کمیسیون مقام زن ربطی به۸ مارس ندارد/ اعزام ۲نماینده زن به نیویورک

فاطمه رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اجلاس کمیسیون مقام زن هر ساله در نیویورک در مقر سازمان ملل برپا می شود، افزود: این اجلاس در ۳ بخش مجزا برگزار می شود که یکی مربوط به دولتی ها و وزرای زن، دیگری مربوط به پارلمان ها و نمایندگان مجالس کشورهای مختلف و نشست سوم مربوط به سازمان های مردم نهاد است که مقام مشورتی برای سازمان ملل دارند.

رئیس فراکسیون زنان مجلس ادامه داد: این اجلاس هر ساله در همین ایام در اسفندماه برپا می شود و از ابتدای مجلس هشتم با برنامه ریزی که صورت گرفت، هر ساله دو نفر از نمایندگان زن مجلس به این کمیسیون اعزام می شوند تا این تجربه حضور برای همه نمایندگان زن ایجاد شود. امسال فاطمه آلیا و مهناز بهمنی در این کمیسیون حاضر می شوند و سخنرانی می کنند.

وی در خصوص دستور سخنرانی نمایندگان کشورمان در کمیسیون مقام زن در نیویورک تاکید کرد: در این اجلاس معمولا ۳ تا ۵ دقیقه زمان سخنرانی در اختیار نمایندگان قرار می گیرد، که نمایندگان ایران بامداد امروز به نیویورک عزیمت کردند و ظرف ۲ تا ۳ روز آینده طبق برنامه سخنرانی خود را ارائه خواهند کرد. مطالبی که امسال توسط نمایندگان ایران عنوان می شود، منطبق با منظر سیاستهای کلی نظام و در چارچوب موضوع این نشست خواهد بود.

رهبر گفت: امسال شعار کمیسیون مقام زن بر «توانمندسازی زنان با محوریت سند توسعه هزاره» تاکید دارد و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده است، قرار است دستاوردهای ایران منطبق با نگاه ما به حوزه زنان در این کمیسیون ارائه شود.

رئیس فراکسیون زنان در خصوص ارتباط برگزاری این کمیسیون با مراسم بزرگداشت روز جهانی زن گفت: این کمیسیون ارتباطی با روز جهانی زن ندارد و تنها به لحاظ زمان برگزاری نزدیک روز جهانی زن قرار گرفته است و شائبه ای در این خصوص وجود ندارد و خودم تا به حال ۲ بار در این کمیسیون در نیویورک حضور داشته ام.