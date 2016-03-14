تیم روسیه قهرمان کشتی فرنگی اروپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی اروپا در حالی به میزبانی لتونی و با قهرمانی تیم روسیه به پایان رسید که تزارها موفق به کسب سه مدال طلا شدند.

ر‌قا‌بت‌های کشتی فرنگی قهرمانی اروپا ، ژان بلنیوک، قهرمان مسابقات جهانی لاس وگاس از اوکراین به مدال طلای وزن ۸۵ کیلوگرم رسید. بلنیوک با سه پیروزی از جمله برتری پنج بر دو مقابل روبرت کوبلیاشویلی، دارنده مدال برنز جوانان اروپا از گرجستان به قهرمانی رسید. این دومین مدال طلای بلنیوک در اروپا بود. وی اولین بار در سال ۲۰۱۴ قهرمان اروپا شد و در بازی‌های اروپایی باکو نیز به مدال نقره رسید.

این کشتی‌گیر در مورد تفاوت قهرمانی‌اش در مسابقات لتونی با مدال طلایش در سال ۲۰۱۴ گفت: قهرمانی نخست مانند عشق نخست است که هرگز آن را فراموش نمی کنید، اما این بار من یاد گرفتم که چگونه پیروز شوم و راه رسیدن به قهرمانی را یاد گرفتم.

اما کوبلیاشویلی در این ر‌قا‌بت‌ها موفق شد یوگنی سالیف، نایب قهرمان وزن ۸۰ کیلوگرم جهان از روسیه را مغلوب کند.

پس از این که روسیه در روز نخست صاحب سه مدال طلا شد، در روز دوم فرنگی کاران این کشور روز بسیار بدی را داشتند و موفق نشدند هیچ عنوانی را به دست بیاورند. سالیف و رمضان آباچارایف (۸۰ کیلوگرم) هر دو پنجم شدند، اما ۱۲ امتیاز این دو کشتی‌گیر به روسیه کمک کرد تا بالاتر از ارمنستان قهرمان اروپا شود.

ارمنستان نیز اولین مدال طلایش را توسط وارشام بورانیان در وزن ۷۱ کیلوگرم به دست آورد و در ۷۵ کیلوگرم نیز توسط کاراپت چالیان به مدال برنز رسید. بورانیان در فینال موفق شد سه بر صفر الکساندر ماکسیموویچ از صربستان را مغلوب کند و این در حالی بود که چالیان مقابل الوین مرسلیف، قهرمان بازی‌های ۲۰۱۵ اروپا از آذربایجان به برتری چهار بر یک رسید و صاحب مدال برنز شد.آذربایجان هم با کمک مدال برنز حسن علی اف (۷۱ کیلوگرم) با ۴۰ امتیاز سوم شد.

اما در روز نخست نیز اتفاقات مهمی رخ داد. مینگیان سیمنوف، نایب قهرمان ۲۰۱۴ جهان از روسیه مقابل رومن آمویان برنده مدال برنز المپیک ۲۰۰۸ پکن به پیروزی هشت بر صفر رسید و مدال طلای ۵۹ کیلوگرم را به دست آورد.

سیمنوف پس از قهرمانی در اروپا گفت: از این نتیجه‌ خوشحال هستم، چرا که اولین قهرمانی من در اروپا است، اما تمرکز من کمک به تیم ‌ملی روسیه برای کسب سهمیه المپیک در وزن ۵۹ کیلوگرم است.

همچنین اسلام بک آلبیف که چشم بازگشت به بازی‌های المپیک دارد، در فینال وزن ۶۶ کیلوگرم مقابل داوور استفانک، قهرمان ۲۰۱۴ جهان از صربستان به برتری با ضربه فنی رسید.

آلبیف پس از این قهرمانی گفت: من کمی مصدومیت‌های جزئی دارم و در خاک نمی توانستم تمرین زیادی داشته باشم، اما از این که توانستم فنونم را در خاک اجرا کنم، شگفت زده شدم.

اما حادثه مهم دیگر در وزن ۹۸ کیلوگرم رقم خورد جایی که نیکیتا ملنیکوف از روسیه توانست آرتور الکسانیان، قهرمان دو سال اخیر جهان را شکست دهد و اولین باخت این کشتی‌گیر پس از فینال مسابقات جهانی ۲۰۱۳ را رقم بزند. ملنیکوف در این کشتی به برتری چهار بر صفر رسید.

همچنین در وزن ۱۳۰ کیلوگرم رضا کایالپ از ترکیه با پیروزی ضربه فنی مقابل الکساندر چرنتسکی از اوکراین برای ششمین بار قهرمان اروپا شد.

رده‌بندی تیمی این رقابتها به شرح زیر است:

۱ - روسیه ۴۶ امتیاز (سه طلا)

۲ - ارمنستان ۴۲ امتیاز (یک طلا، دو نقره و یک برنز)

۳- آذربایجان ۴۰ امتیاز (دو برنز)

۴- ترکیه ۳۷ امتیاز (یک طلا، یک نقره و یک برنز)

۵ -اوکراین ۳۶ امتیاز (یک طلا، یک نقره و یک برنز)

۶- گرجستان ۳۵ امتیاز (یک طلا، یک نقره و یک برنز)