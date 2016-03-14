کاهش ۳ درصدی سرقت در البرز/انهدام ۴۷ باند قاچاقچی مواد در سالجاری

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بخشعلی کامرانی صالح پیش از ظهر امروز در آخرین نشست خبری سال جاری، به شرح عملکرد نیروی انتظامی استان پرداخت و از کاهش ۳ درصدی سرقت در استان البرز نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: در زمینه دستگیری مجرمان با افزایش ۲ درصدی مواجه هستیم.

وی در ادامه به کشف ۶ تن و ۸۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر طی سال جاری در استان خبر داد و گفت: در زمینه کشف مواد مخدر با رشد ۳ درصدی مواجه هستیم و در طول سال جاری ۴۷ باند قاچاقچی منهدم و تعداد ۲۳ هزار و ۸۵۴ معتاد نیز دستگیر شده اند.

سردار کامرانی صالح در خصوص اردوگاه ماده ۱۶ که اختصاص به نگهداری معتادان دارد گفت: امیدواریم در سال آینده این اردوگاه تاسیس و گام های موثری در این زمینه برداشته شود.

افزایش ۱۰ درصدی کشف سوخت قاچاق در البرز

سردار کامرانی صالح به اجرای ۱۲ هزار طرح پاکسازی مناطق آلوده و جرم خیز در سطح استان اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح ها فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر دستگیر و روانه زندان شده اند.

سردار کامرانی صالح در خصوص کشف سوخت قاچاق نیز گفت: بیش از یک میلیون لیتر سوخت قاچاق ضبط شده و در این حوزه نیز با افزایش ۱۰ درصدی کشف مواجه هستیم.

به گفته فرمانده انتظامی استان البرز ۴۴۷ میلیارد و ۲۹۹ میلیون ریال انواع کالای قاچاق کشف و ضبط شده است که در این حوزه افزایش ۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته گزارش می شود.

فرمانده انتظامی استان البرز به کشف ۲۸۱ خودروی سرقتی در طول سال جاری اشاره کرد و گفت: در این زمینه ۵۰۹ نفر نیز دستگیر شده اند.

وی به دستگیری ۱۰ هزار نفر اتباع بیگانه در استان و همچنین به وجود ۵۰۰ فقره جرائم سایبری اشاره کرد و گفت: پرونده های جرائم سایبری در حال بررسی است.

دستگیری ۴۶ ارازل اوباش در البرز

سردار کامرانی صالح در بخش دیگر سخنان خود، به آمار تصادفات درون و برون شهری نیز اشاره کرد و گفت: در این حوزه با کاهش ۳ درصدی تصادفات مواجه هستیم و آمار کشته های تصادف امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ نفر کاهش یافته است.

وی در ادامه به عملکرد سامانه ۱۹۷ اشاره کرد و گفت: با اجرای طرح های مختلف که ضریب امنیت را در استان بالا برده است در این حوزه با رشد ۱۵۶ درصدی میزان رضایت شهروندان مواجه هستیم.

فرمانده انتظامی استان البرز اضافه کرد: طی سال جاری ۸۰۰ هزار تماس با پلیس ۱۱۰ حاصل شده است و نیروهای پلیس در عملیات های مختلفی حضور پیدا کرده اند.

وی برخورد با ارازل اوباش را خط قرمز پلیس اعلام کرد و گفت: در این حوزه ۴۶ نفر از ارازل اوباش استان دستگیر و روانه زندان شده اند.

سردار کامرانی صالح با تاکید بر اینکه در حوزه اجتماعی پلیس فعالیت های خوبی به انجام رسانده است، گفت: اقدامات مهمی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی در ۳۷۳ مسجد و ۵۷۷ مدرسه استان توسط نیروهای پلیس انجام شده است همچنین نیروهای پلیس در ۱۱۵ جلسه انجمن اولیاء، ۳۳ جلسه در دانشگاه ها، ۱۱۴ جلسه با ادارات دولتی و ۱۷۱ جلسه با اتحادیه های صنفی حضور یافته اند.

کشف ۵۵۰ هزار انواع مواد محترقه در البرز

وی با تاکید بر اینکه با کاهش برخی جرائم در استان مواجه هستیم نقش رسانه ها را در این مهم تاثیرگذار دانست و گفت: در طول سال جاری یک هزار و ۳۲۸ دقیقه آموزش پیشگیری از جرائم در مرکز صدا و سیمای استان پخش شده است.

سردار کامرانی صالح به برگزاری ۲۷ نمایشگاه آسیب های اجتماعی در استان اشاره کرد و گفت: ۲ هزار و ۶۹۵ نفر در مرکر معاونت اجتماعی ناجای استان و ۳ هزار و ۴۶۸ هزار نفر از مراکز مشاوره کلانتری های سطح استان خدمات دریافت کرده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مراسم چهارشنبه آخر سال اشاره کرد و گفت: در این زمینه اقدامات پیشگیرانه خوبی انجام شده است امیدواریم خانواده ها با ارائه آگاهی به فرزندانشان از بروز حادثه جلوگیری کنند تا شاهد حوادث ناگوار نباشیم.

فرمانده انتظامی استان البرز در ادامه به دستگیری بیش از ۱۰۰ نفر اشاره کرد و گفت: بیش از ۵۵۰ هزار فقره انواع مواد محترقه ضبط و ۴ هزار کیلوگرم مواد پیش ساز کشف شده است.

استقرار پاس های پیاده در ایام عید برای پیشگیری از سرقت منازل

وی در ادامه ضمن هشدار به افرادی که قصد دارند در چهارشنبه آخر سال آسایش شهروندان را برهم بزنند، گفت: پلیس در خصوص برخورد با برهم زنندگان آرامش و آسایش شهروندان با کسی تعارفی ندارد و در صورتی که کسی دستگیری شود تا پایان تعطیلات در زندان خواهند بود.

سردار کامرانی صالح در بخش پایانی سخنان خود به ساماندهی وضعیت ترافیک در سطح استان به ویژه کلانشهر کرج پرداخت و گفت: ۶۵۰ تیم گشت و ۱۳۰ واحد ترافیکی راهور به صورت شبانه روزی وضعیت ترافیکی را رصد و به مردم خدمات ارائه می کنند.

فرمانده انتظامی استان البرز در پایان به راه اندازی ۷۶ کانکس نوروزی مزین به نام شهدای نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: بیش از ۲۰۰ پاس زوجی در مناطق آلوده و جرم خیز استان برای پیگیری از سرقت ها انجام وظیفه خواهند کرد.