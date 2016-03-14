به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر دوشنبه در ۳۰ امین گردهمایی ائمه جمعه استان به حضور گسترده مردم لرستان در انتخابات هفتم اسفند و مشارکت ۶۴ درصدی آن ها در این انتخابات اشاره کرد و اظهار داشت: انتخابات در برخی شهرهای استان به دور دوم کشیده شد که مرحله دوم انتخابات اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.

وی بر لزوم اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان تاکید کرد و بیان داشت: برنامه اقتصاد مقاومتی استان در قالب ۷۰۰ صفحه تدوین شده است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه بخش کشاورزی لرستان نیازمند توجه ویژه ای است، عنوان کرد: با تقویت بخش کشاورزی باید بتوان ۳۳ درصد اشتغال استان را از طریق این بخش تامین کرد.

بازوند با اشاره به اینکه وضعیت موجود بخش کشاورزی استان به صورت سنتی است، بیان داشت: در حال حاضر به طور میانگین ۲۵ درصد اراضی کشاورزی استان آبی بوده و در برخی شهرستان ها از جمله شهرستان کوهدشت تنها ۹ درصد اراضی کشاورزی آبی است.

وی با بیان اینکه در نظر داریم سالیانه هشت هزار هکتار از اراضی دیم استان را به آبی تبدیل کنیم، اضافه کرد: باید سالانه سیستم آبیاری تحت فشار در سطح ۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان اجرا شود تا راندمان آبیاری استان از ۳۵ درصد به ۸۰ درصد برسد.

استاندار لرستان ادامه داد: با این اقدام شاهد صرفه جویی ۱۴۰ میلیون متر مکعب آب در سطح استان خواهیم بود.

بازوند میزان تولید گندم در استان طی سال ۹۲ را ۲۲۰ هزار تن دانست و گفت: این در حالی است که میزان تولید گندم در لرستان طی سال ۹۳ به ۳۲۷ هزار تن و در سال ۹۴ به ۳۴۵ هزار تن رسید.

وی نرخ مشارکت اقتصادی لرستان در سال ۹۲ را ۳۴ درصد خواند و افزود: در حال حاضر نرخ مشارکت اقتصادی در استان به ۳۷ درصد رسیده است.

استاندار لرستان به جهش میزان واگذاری اراضی شهرک های صنعتی لرستان به بخش خصوصی در دولت یازدهم اشاره کرد و بیان داشت: میزان واگذاری اراضی شهرک های صنعتی استان به بخش خصوصی در دولت نهم ۳۴ هکتار بود که این میزان در دولت دهم به ۴۱ هکتار و در دولت یازدهم به ۱۵۱ هکتار رسید.

بازوند یادآور شد: در بحث بازسازی راه آهن در استان تا کنون ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.