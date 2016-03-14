به گزارش خبرگزاری مهر، به همت نمایندگی فرهنگی ایران در آلماتي، شمارگان ۳۳ و ۳۴ فصلنامه «ایران‌نامه» با دربرگيري مقالات تخصصي از سراسر آسیای میانه به زبان روسی تهيه، آماده‌سازي و منتشر شد.

در این شمارگان، ۱۷ مقاله در حوزه‌هاي تاریخ، فلسفه، ادبیات، عرفان، فرهنگ، هنر، دین شناسی از کشورهای روسیه، ازبکستان، تاجیکستان، ایران و قزاقستان چاپ شده است.

بنابر اعلام اين خبر، نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلماتی به منظور برقراری و حفظ تعاملات علمی با مراکز دانشگاهی و مطالعاتی، فصلنامه «ایران‌نامه» را به سردبیری صفر عبدالله، ایران‌شناس و استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آبلای خان منتشر می‌كند.

گفتني است، این فصلنامه علمي، علاوه‌بر توزیع در مراکز علمی و دانشگاهی قزاقستان به مراکز علمی تمامی کشورهای آسیای میانه از طریق نمایندگی‌های فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در آن کشورها توزيع مي‌شود.