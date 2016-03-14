«آتش در نیستان» نوشته می شود/ توجه به یک مقطع تاریخی خاص در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز شیخ طادی نویسنده و کارگردان سریال «آتش در نیستان» درباره آخرین وضعیت این سریال در حال نگارش بیان کرد: نگارش سریال «آتش در نیستان» همچنان ادامه دارد و سیناپس آن تا قسمت ۲۵ آماده شده اما تاکنون ۲۰ قسمت را تحویل داده ایم و ۵ قسمت باقی مانده در حال بازبینی برای تحویل به مرکز گسترش فیلمنامه نویسی است.

وی با اشاره به نگارش گروهی این سریال تاریخی افزود: نگارش متن این سریال را من و احسان عظیمی برعهده داریم. همچنین دو پژوهشگر و محقق تاریخ هم با ما در این امر همکاری می کنند.

این کارگردان درباره علت انتخاب مقطع تاریخی حمله مغول و سلطنت خوارزمشاهیان برای نگارش یک فیلمنامه و ساخت یک سریال بلند توضیح داد: این مقطع تاریخی با وضعیت کنونی جهان اسلام و منطقه خاورمیانه چه از نظر فرهنگی و چه از نظر سیاسی و اقتصادی بسیار شباهت دارد. همچنین مقطعی عبرت آموز و قابل توجه است.

شیخ طادی گفت: یکی از مصداق های شباهت آن با وضعیت کنونی جهان اسلام در این است که قوم مغول با استفاده از تفرقه افکنی میان ملت های جهان اسلام توانست تمدن های بزرگ را شکست دهد و شکل گیری فرقه های انحرافی گوناگون در آن دوران منجر به گوشه گیری، انزوا و رواج توهمات مذهبی شدند. همین موضوع باعث شد تا مبارزه ای جهادی از سوی مردم صورت نگیرد. همچنین اشرافی گری در دوران خوازمشاهیان باعث دور شدن مردم از حکومت شد و مقابل حمله بیگانه ایستادگی جدی صورت نگرفت و زمانی هم که مردم به خود آمدند دیگر کار از کار گذشته بود.

شیخ طادی در پاسخ به این که با توجه به بحران های مالی تلویزیون چه تدابیری برای پروداکشن و تولید سنگین این سریال تاریخی اندیشیده شده است، توضیح داد: بحث های تولیدی و پروداکشن سریال در مرحله تحقیقات مد نظر است. چگونگی اجرای همزمان با نگارش و تحقیق صورت می گیرد و در واقع چیزی نوشته نمی شود که قابل اجرا نباشد و خارج از ظرفیت های سازمان، نیروی انسانی و توان اقتصادی تلویزیون نیست و همگام با آن پیش می رود.

وی در پاسخ به این که با توجه به تمرکز بر مقطعی از تاریخ که تاکنون در کمتر سریالی مورد توجه قرار گرفته است، آیا تیم تولید سریال اقدام به شهرک سازی یا راه اندازی لوکیشن های ویژه خواهند کرد یا نه، گفت: به هر حال موجودی های فعلی تلویزیون برای ساخت این سریال صد در صد کافی نیست و بخشی را می تواند تامین کند و بخش هایی هم ویژه این سریال ساخته خواهد شد.

کارگردان فیلم سینمایی «شکارچی شنبه» با اشاره به قهرمان محور بودن سریال جدید خود خاطرنشان کرد: «آتش در نیستان» اثری قهرمان محور است. حتی ضدقهرمان هایی در این سریال وجود دارند که در مسیر و در برآیند اتفاقات قصه، به تدریج از سیاهی به سمت سفیدی حرکت می کنند. این سریال همچنین جبرگرا نیست. به این معنی که در بعضی سریال ها سیاهی و تیرگی کاراکترها ناشی از جبر محیطی تصویر می شود در حالی که این سریال اصالت را به انسان می دهد و می گوید که این انسان است که خود جبر محیط را ایجاد می کند و سیاهی ها برگرفته از این اجبار نیست بلکه اختیار به آن دامن می زند.

داستان این سریال مربوط به جوانی ایرانی است که علیه شرایط موجود تسلط مغولان بر ایران قیام می کند و در این مسیر هم با مغولان و هم خائنان داخلی به مبارزه بر می خیزد.

سریال «آتش در نیستان» به نویسندگی و کارگردانی پرویز شیخ طادی در ۶۰ قسمت ۴۵ دقیقه ای در مرکز گسترش فیلمنامه نویسی به رشته تحریر در می‌آید.