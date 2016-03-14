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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۰۱

در ۱۱ ماهه امسال؛

۷ میلیون عدد انواع مواد محترقه در کردستان کشف شده است

۷ میلیون عدد انواع مواد محترقه در کردستان کشف شده است

سنندج- دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان از کشف حدود هفت میلیون عدد انواع مواد محترقه در ۱۱ ماهه امسال خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا میرزایی امروز دوشنبه در دوازدهمین جلسه اصلی کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت برمبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که در سالن دولت استانداری تشکیل شد، گفت: قسمت اعظم کارها و اقدامات امسال کمیسیون در راستای انهدام باندهای قاچاق کالا و ارز در استان بوده است.

وی یکی از اولویت های استان را برخورد با باندهایی وارد کننده کالاهای ممنوعه خواند و عنوان کرد: در ۱۱ ماهه و ۲۰ روز سال ۹۴، ۵۱ باند قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و تشکیلاتی در سطح استان منهدم شده است.

وی میزان کشفیات مشروبات الکی در استان را در این مدت ۴۲۸ هزار و ۱۴۱ بطری خواند و اظهارداشت: ۷۳ هزار و ۸۷۷ دستگاه و تجهیزات ماهواره ای هم در مدت مذکور در استان کشف و ضبط شده است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان ادامه داد: در این ۱۱ ماهه ۷ هزارو ۲۲۸ پرونده قضایی در این حوزه هم مورد رسیدگی قرار گرفتند و تعیین تکلیف شدند.

میرزایی بیان کرد: حدود هفت میلیون عدد انواع مواد محترقه و ۲ هزارو ۶۴۵ قطعه فرهنگی و عتیقه در استان در این بازه زمانی کشف شده است.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین اقدامات مطلوب کمیسیون در سال جاری ایجاد هماهنگی مناسب و هدفمند بین دستگاه های اجرایی در استان به منظور برخورد با قاچاق کالا و ارز به ویژه ورد اقلام ممنوعه بوده است.

وی به تعداد جلسات  ومصوبات کمیسیون قاچاق کالا و ارز در سال جاری اشاره کرد و گفت: ۱۲ جلسه کمیسیون اصلی با ۹۸ مصوبه در استان تشکیل شده است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان افزود: در سطح شهرستان ها هم ۷۰ جلسه با ۳۳۲ مصوبه تشکیل شده است.

کد مطلب 3580062

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