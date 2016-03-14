۷ میلیون عدد انواع مواد محترقه در کردستان کشف شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا میرزایی امروز دوشنبه در دوازدهمین جلسه اصلی کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت برمبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که در سالن دولت استانداری تشکیل شد، گفت: قسمت اعظم کارها و اقدامات امسال کمیسیون در راستای انهدام باندهای قاچاق کالا و ارز در استان بوده است.

وی یکی از اولویت های استان را برخورد با باندهایی وارد کننده کالاهای ممنوعه خواند و عنوان کرد: در ۱۱ ماهه و ۲۰ روز سال ۹۴، ۵۱ باند قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و تشکیلاتی در سطح استان منهدم شده است.

وی میزان کشفیات مشروبات الکی در استان را در این مدت ۴۲۸ هزار و ۱۴۱ بطری خواند و اظهارداشت: ۷۳ هزار و ۸۷۷ دستگاه و تجهیزات ماهواره ای هم در مدت مذکور در استان کشف و ضبط شده است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان ادامه داد: در این ۱۱ ماهه ۷ هزارو ۲۲۸ پرونده قضایی در این حوزه هم مورد رسیدگی قرار گرفتند و تعیین تکلیف شدند.

میرزایی بیان کرد: حدود هفت میلیون عدد انواع مواد محترقه و ۲ هزارو ۶۴۵ قطعه فرهنگی و عتیقه در استان در این بازه زمانی کشف شده است.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین اقدامات مطلوب کمیسیون در سال جاری ایجاد هماهنگی مناسب و هدفمند بین دستگاه های اجرایی در استان به منظور برخورد با قاچاق کالا و ارز به ویژه ورد اقلام ممنوعه بوده است.

وی به تعداد جلسات ومصوبات کمیسیون قاچاق کالا و ارز در سال جاری اشاره کرد و گفت: ۱۲ جلسه کمیسیون اصلی با ۹۸ مصوبه در استان تشکیل شده است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان افزود: در سطح شهرستان ها هم ۷۰ جلسه با ۳۳۲ مصوبه تشکیل شده است.