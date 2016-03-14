به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قنبری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای کنترل نظم و امنیت در چهارشنبه سوری گفت: طرح استانی و شهرستانی در لرستان متناسب با ابلاغیه ناجا بومی سازی شده و برای استقرار نظم و امنیت در استان اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه تمام یگان های امدادی و خدمتی را دعوت کرده ایم و پیش بینی های لازم در همه نقاط استان صورت گرفته است، تصریح کرد: شهرداری از قبل نسبت به جمع آوری مواد اشتعال زا مانند لاستیک های کهنه و ... اقدام کرده است.

فرمانده انتظامی استان لرستان با تاکید بر اینکه از والدین درخواست می کنیم فرزندانشان را کنترل کرده تا در محله خود جشن چهارشنبه سوری را برگزار کنند، افزود: اگر جشن ها حالت محله محوری خود را حفظ کند شاهد کاهش حوادث و برقراری امنیت در معابر اصلی شهر خواهیم بود.

سردار قنبری با اشاره به اینکه ماموران نیروی انتظامی که حافظ امنیت و نظم هستند نیز دوست دارند مردم شاد باشند، گفت: با توجه به قرارگیری در ایام فاطمیه نیز مردم ولایتمدار استان با نگرش مذهبی که دارند به ما کمک خواهند کرد تا در روز چهارشنبه سوری شاهد حوادث ناگوار نباشیم.

افراد مخل امنیت در چهارشنبه سوری تا پایان تعطیلات در بازداشت می مانند

وی با بیان اینکه همه عوامل نیروی انتظامی در رابطه با برخورد با افراد توجیه شده اند، تصریح کرد: به دنبال التهاب آفرینی نیستیم و تا زمانیکه خطوط قرمز رعایت شود اقدامی نخواهیم کرد.

فرمانده انتظامی استان لرستان با تاکید بر اینکه حرکات هیجانی، ایجاد مخاطره برای دیگران، تعرض به اموال عمومی با پرتاب ترقه و ... خطوط قرمز ما هستند، افزود: افرادی از نیروی انتظامی در جمعیت ها حضور دارند و افرادی که امنیت را به مخاطره می اندازند را شناسایی می کنند.

سردار قنبری با اشاره به اینکه دوربین هایی را در اختیار افراد گذاشته ایم و دوربین های سطح شهر نیز فعال هستند تا در امر مستند سازی و شناسایی افراد ما را کمک کنند، اظهار داشت: اگر شخصی در چهارشنبه سوری امنیت مردم را به مخاطره بیاندازد دستگیر و تا پایان تعطیلات نیز آزاد نمی شود.

وی با بیان اینکه همه مراسم های چهارشنبه سوری در رصد دوربین های ما هستند، تصریح کرد: تصاویر گرفته شده توسط دوربین ها به عنوان مدرک در اختیار نیروی انتظامی خواهد بود.

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان یادآور شد: اگر کسی در لحظه ارتکاب جرم و به مخاطره انداختن نظم و امنیت دستگیر نشود از طریق دوربین ها و سایر مستندات نیروی انتظامی شناسایی و تا قبل از شروع سال نو تحویل دستگاه قضا داده می شود.