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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۵۲

با اعزام اولین کاروان به خارگ؛

اردوهای راهیان نور دریایی آغاز شد

اردوهای راهیان نور دریایی آغاز شد

بوشهر - فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه گفت: اردوهای راهیان نور دریایی از امروز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو ظهر دوشنبه در آئین آغاز اردوهای راهیان نور دریایی در بوشهر اظهار داشت: امسال ششمین سال از برگزاری اردوهای راهیان نور دریایی است که این برنامه به میزبانی استان بوشهر برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه امروز اولین کاروان راهیان نور به جزیره خارگ اعزام شد، افزود: سال گذشته از ۱۵ استان، اقشار مختلف به اردوهای ریاهیان نور دریایی اعزام شدند.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه با اشاره به آمادگی منطقه دوم ندسا و سپاه امام صادق(ع) برای میزبانی از راهیان نور، افزود: تلاش داریم که میزبان خوبی برای اردوهای راهیان نور دریایی باشیم.

وی با اشاره به اینکه تدارک لازم در جزیره خارگ دیده شده است، بیان کرد: نمایشگاه های مختلف و متنوعی در جزیره خارگ برپا خواهد شد که با سال های قبل نیز متفاوت است.

سردار رزمجو خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه علاوه بر نمایش بخشی از اقدامات صورت گرفته در دوران دفاع مقدس، قابلیت ها و توانمندی های کنونی نظامی جمکهوری اسلامی نیز نمایش داده خواهد شد.

وی گفت: حمل و نقل کاروان های راهیان نور با استفاده از دو شناور نفربر و دو شناور اسکورت انجام می شود.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه اظهار کرد: امروز در اولین کاروان راهیان نور دریایی ۱۵ نفر از شهر بوشهر به جزیره خارگ اعزام شدند.

کد مطلب 3580069

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